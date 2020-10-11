İtalya Rallisi: Sordo kazandı, Hyundai 1-2
Hyundai ile dönem dönem yarışlara katılan Dani Sordo, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan İtalya'da takım arkadaşı Thierry Neuville'in 5.1 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu.
Rallinin ilk gününde liderliği ele geçiren Sordo, Cumartesi gününün ardından Pazar günü de liderliğini korudu ve geçen senenin ardından bu sene de Sardinya'da zafere ulaşan isim oldu.
Sebastien Ogier, Güç Etabı'na ikinci sırada girse de son etapta Thierry Neuville'in gerisinde kaldı.
Cuma günü yaşadığı sorunun ardından bir kez daha geri plana düşen son şampiyon Ott Tanak, bir kez daha Güç Etabı'nda en hızlı isim olarak 5 puanın sahibi oldu.
Neuville, Güç Etabı'nda Tanak'ın 0.6 saniye gerisinde kalsa da zamanı Ogier'den daha iyiydi. Bu sayede Güç Etabı'nın ardından ikincilik Neuville'e, podyumun son basamağı ise Ogier'e gitti.
Türkiye Rallisi'nde elde ettiği zaferle şampiyonada 97 puanla liderliğe yükselen Elfyn Evans, İtalya'da 4. oldu ve liderliğini korudu.
M-Sport'tan Teemu Suninen 5. olurken onu Tanak ve Loubet takip etti.
WRC2'de Pontus Tidemand şampiyonluk mücadelesinde avantajını arttırırken, WRC'de Evans, Ogier'in 14 puan önünde bulunuyor. Ogier'in 10 puan gerisinde ise Neuville yer alıyor.
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|Puan
|Bonus
|1
| Dani Sordo
Carlos delBarrio
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:41'37.500
|25
|1
|2
| Thierry Neuville
Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:41'42.600
|5.100
|5.100
|18
|4
|3
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|2:41'43.600
|6.100
|1.000
|15
|3
|4
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|2:42'39.800
|1'02.300
|56.200
|12
|2
|5
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|2:43'11.400
|1'33.900
|31.600
|10
|6
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:44'05.000
|2'27.500
|53.600
|8
|5
|7
| Pierre-Louis Loubet
Vincent Landais
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:46'21.300
|4'43.800
|2'16.300
|6
|8
| Jari Huttunen
Mikko Lukka
|Hyundai i20 R5
|2:50'19.200
|8'41.700
|3'57.900
|4
|9
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2:51'40.400
|10'02.900
|1'21.200
|2
|10
| Pontus Tidemand
Patrik Barth
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2:51'58.400
|10'20.900
|18.000
|1
|11
|Marco Bulacia
Marcelo Der
|Citroën C3 R5
|2:52'26.700
|10'49.200
|28.300
|12
| Ole Christian Veiby
Jonas Andersson
|Hyundai i20 R5
|2:52'27.200
|10'49.700
|0.500
|13
| Eyvind Brynildsen
Ilka Minor
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2:52'48.100
|11'10.600
|20.900
|14
| Mads Ostberg
Torstein Eriksen
|Citroën C3 R5
|2:54'06.700
|12'29.200
|1'18.600
|15
| Martin Prokop
Zdeněk Jůrka
|Ford Fiesta RS WRC
|2:54'22.300
|12'44.800
|15.600
|16
| Umberto Scandola
Guido D'Amore
|Hyundai i20 R5
|2:56'04.500
|14'27.000
|1'42.200
|17
|Alberto Heller
Marc Marti
|Ford Fiesta Rally2
|2:59'55.500
|18'18.000
|3'51.000
|18
| Oliver Solberg
Aaron Johnston
|Škoda Fabia Rally2 evo
|3:00'34.200
|18'56.700
|38.700
|19
| Armin Kremer
Ella Kremer
|Volkswagen Polo GTI R5
|3:04'03.900
|22'26.400
|3'29.700
|20
|Mauro Trentin
Alice De
|Volkswagen Polo GTI R5
|3:04'14.700
|22'37.200
|10.800
|21
|Alberto Battistolli
Simone Scattolin
|Škoda Fabia Rally2 evo
|3:05'26.700
|23'49.200
|1'12.000
|22
|Tom Kristensson
Joakim Sjöberg
|Ford Fiesta Rally4
|3:07'49.100
|26'11.600
|2'22.400
|23
|Luca Hoelbling
Federico Fiorini
|Hyundai i20 R5
|3:10'09.100
|28'31.600
|2'20.000
|24
|"Piano"
Marco Menchini
|Škoda Fabia R5
|3:12'14.400
|30'36.900
|2'05.300
|25
| Gus Greensmith
Elliott Edmondson
|Ford Fiesta WRC
|3:14'44.600
|33'07.100
|2'30.200
|26
| Francesco Marrone
Francesco Fresu
|Peugeot 208 T16
|3:18'39.500
|37'02.000
|3'54.900
|27
|Fabrizio Zaldivar
Fernando Mussano
|Ford Fiesta Rally4
|3:19'14.500
|37'37.000
|35.000
|28
|Pablo Biolghini
Stefano Pudda
|Škoda Fabia R5
|3:20'09.500
|38'32.000
|55.000
|29
|Ulysses Bertholdo
Gabriel Morales
|Škoda Fabia Rally2 evo
|3:20'18.500
|38'41.000
|9.000
|30
|Giuseppe Pozzo
Paolo Pietro
|Škoda Fabia R5
|3:23'12.300
|41'34.800
|2'53.800
|31
|Fabrizio Arengi
Massimo Bossi
|Škoda Fabia R5
|3:23'31.400
|41'53.900
|19.100
|32
|Maurizio Morato
Francesco Pezzoli
|Škoda Fabia R5
|3:24'19.400
|42'41.900
|48.000
|33
|Massimo Squarcialupi
Giovanni Squarcialupi
|Ford Fiesta Rally2
|3:26'59.900
|45'22.400
|2'40.500
|34
|Mārtiņš Sesks
Renars Francis
|Ford Fiesta Rally4
|3:37'45.300
|56'07.800
|10'45.400
|35
|Luciano Cobbe
Fabio Turco
|Škoda Fabia Rally2 evo
|3:38'08.500
|56'31.000
|23.200
|36
| Nicolas Ciamin
Yannick Roche
|Citroën C3 R5
|3:41'22.300
|59'44.800
|3'13.800
|37
|Enrico Oldrati
Elia De
|Ford Fiesta Rally4
|3:44'50.200
|1:03'12.700
|3'27.900
|38
|Emilio Fernández
Ruben Garcia
|Škoda Fabia Rally2 evo
|3:46'42.400
|1:05'04.900
|1'52.200
|39
| Yohan Rossel
Benoit Fulcrand
|Citroën C3 R5
|3:49'18.400
|1:07'40.900
|2'36.000
|40
|William Toninelli
Cinzia Tomasi
|Renault Twingo RS R2
|3:55'31.000
|1:13'53.500
|6'12.600
|41
|Andrea Coti
Fabrizio Musu
|Citroën DS3 R3T
|3:57'33.900
|1:15'56.400
|2'02.900
|42
|Sergio Biondi
Giovanni Barbaro
|Ford Fiesta R2T
|4:01'16.400
|1:19'38.900
|3'42.500
|43
|Simone Romagna
Luca Addondi
|Ford Fiesta Rally2
|4:04'48.100
|1:23'10.600
|3'31.700
|44
|Sami Pajari
Marko Salminen
|Ford Fiesta Rally4
|4:06'03.800
|1:24'26.300
|1'15.700
|45
| Carlo Covi
Michela Lorigiola
|Škoda Fabia R5
|4:15'31.900
|1:33'54.400
|9'28.100
|46
|Paulo Soria
Miguel Recalt
|Ford Fiesta Rally4
|4:16'02.800
|1:34'25.300
|30.900
|47
| Marco Pollara
Maurizio Messina
|Ford Fiesta Rally4
|4:24'39.500
|1:43'02.000
|8'36.700
|48
|Omar Lambroni
Alessandro Taras
|Renault Clio R3
|4:25'58.300
|1:44'20.800
|1'18.800
|49
|Gianni Bardin
Luca Pascale
|Renault Clio RSR Rally 5
|4:40'35.500
|1:58'58.000
|14'37.200
|50
|Rachele Somaschini
Giulia Zanchetta
|Citroën DS3 R3T
|4:45'29.600
|2:03'52.100
|4'54.100
|Ruairi Bell
Darren Garrod
|Ford Fiesta Rally4
| Raffaele Donadio
Alma Curedda
|Citroën DS3 R1
| Sean Johnston
Alexander Kihurani
|Citroën C3 R5
| Takamoto Katsuta
Daniel Barritt
|Toyota Yaris WRC
| Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov
|Hyundai i20 R5
|Jan Solans
Mauro Barreiro
|Ford Fiesta Rally2
|Adrien Fourmaux
Renaud Jamoul
|Ford Fiesta Rally2
|Pedro
Emanuele Baldaccini
|Ford Fiesta Rally2
|Gianmarco Donetto
Giacomo Ciucci
|Škoda Fabia R5
| Eric Camilli
François-Xavier Buresi
|Citroën C3 R5
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Ford Fiesta WRC
| Fabio Andolfi
Stefano Savoia
|Ford Fiesta Rally4
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|Editör
|Nick Garton