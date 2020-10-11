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WRC / İtalya Rallisi / Yarış ayak raporu

İtalya Rallisi: Sordo kazandı, Hyundai 1-2

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Hyundai ile dönem dönem yarışlara katılan Dani Sordo, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan İtalya'da takım arkadaşı Thierry Neuville'in 5.1 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu.

Rallinin ilk gününde liderliği ele geçiren Sordo, Cumartesi gününün ardından Pazar günü de liderliğini korudu ve geçen senenin ardından bu sene de Sardinya'da zafere ulaşan isim oldu.

Sebastien Ogier, Güç Etabı'na ikinci sırada girse de son etapta Thierry Neuville'in gerisinde kaldı.

Cuma günü yaşadığı sorunun ardından bir kez daha geri plana düşen son şampiyon Ott Tanak, bir kez daha Güç Etabı'nda en hızlı isim olarak 5 puanın sahibi oldu.

Neuville, Güç Etabı'nda Tanak'ın 0.6 saniye gerisinde kalsa da zamanı Ogier'den daha iyiydi. Bu sayede Güç Etabı'nın ardından ikincilik Neuville'e, podyumun son basamağı ise Ogier'e gitti.

Türkiye Rallisi'nde elde ettiği zaferle şampiyonada 97 puanla liderliğe yükselen Elfyn Evans, İtalya'da 4. oldu ve liderliğini korudu.

M-Sport'tan Teemu Suninen 5. olurken onu Tanak ve Loubet takip etti.

WRC2'de Pontus Tidemand şampiyonluk mücadelesinde avantajını arttırırken, WRC'de Evans, Ogier'in 14 puan önünde bulunuyor. Ogier'in 10 puan gerisinde ise Neuville yer alıyor.

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark Ara Puan Bonus
1 Spain Dani Sordo
Spain Carlos delBarrio 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:41'37.500     25 1
2 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:41'42.600 5.100 5.100 18 4
3 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC 2:41'43.600 6.100 1.000 15 3
4 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC 2:42'39.800 1'02.300 56.200 12 2
5 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC 2:43'11.400 1'33.900 31.600 10  
6 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:44'05.000 2'27.500 53.600 8 5
7 France Pierre-Louis Loubet
France Vincent Landais 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:46'21.300 4'43.800 2'16.300 6  
8 Finland Jari Huttunen
Mikko Lukka 		Hyundai i20 R5 2:50'19.200 8'41.700 3'57.900 4  
9 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		Škoda Fabia Rally2 evo 2:51'40.400 10'02.900 1'21.200 2  
10 Sweden Pontus Tidemand
Patrik Barth 		Škoda Fabia Rally2 evo 2:51'58.400 10'20.900 18.000 1  
11 Marco Bulacia
Marcelo Der 		Citroën C3 R5 2:52'26.700 10'49.200 28.300    
12 Norway Ole Christian Veiby
Sweden Jonas Andersson 		Hyundai i20 R5 2:52'27.200 10'49.700 0.500    
13 Eyvind Brynildsen
Ilka Minor 		Škoda Fabia Rally2 evo 2:52'48.100 11'10.600 20.900    
14 Norway Mads Ostberg
Norway Torstein Eriksen 		Citroën C3 R5 2:54'06.700 12'29.200 1'18.600    
15 Czech Republic Martin Prokop
Zdeněk Jůrka 		Ford Fiesta RS WRC 2:54'22.300 12'44.800 15.600    
16 Italy Umberto Scandola
Guido D'Amore 		Hyundai i20 R5 2:56'04.500 14'27.000 1'42.200    
17 Alberto Heller
Spain Marc Marti 		Ford Fiesta Rally2 2:59'55.500 18'18.000 3'51.000    
18 Norway Oliver Solberg
Aaron Johnston 		Škoda Fabia Rally2 evo 3:00'34.200 18'56.700 38.700    
19 Armin Kremer
Ella Kremer 		Volkswagen Polo GTI R5 3:04'03.900 22'26.400 3'29.700    
20 Mauro Trentin
Alice De 		Volkswagen Polo GTI R5 3:04'14.700 22'37.200 10.800    
21 Alberto Battistolli
Italy Simone Scattolin 		Škoda Fabia Rally2 evo 3:05'26.700 23'49.200 1'12.000    
22 Tom Kristensson
Sweden Joakim Sjöberg 		Ford Fiesta Rally4 3:07'49.100 26'11.600 2'22.400    
23 Luca Hoelbling
Federico Fiorini 		Hyundai i20 R5 3:10'09.100 28'31.600 2'20.000    
24 "Piano"
Marco Menchini 		Škoda Fabia R5 3:12'14.400 30'36.900 2'05.300    
25 United Kingdom Gus Greensmith
United Kingdom Elliott Edmondson 		Ford Fiesta WRC 3:14'44.600 33'07.100 2'30.200    
26 Francesco Marrone
Francesco Fresu 		Peugeot 208 T16 3:18'39.500 37'02.000 3'54.900    
27 Fabrizio Zaldivar
Argentina Fernando Mussano 		Ford Fiesta Rally4 3:19'14.500 37'37.000 35.000    
28 Pablo Biolghini
Stefano Pudda 		Škoda Fabia R5 3:20'09.500 38'32.000 55.000    
29 Ulysses Bertholdo
Brazil Gabriel Morales 		Škoda Fabia Rally2 evo 3:20'18.500 38'41.000 9.000    
30 Giuseppe Pozzo
Paolo Pietro 		Škoda Fabia R5 3:23'12.300 41'34.800 2'53.800    
31 Fabrizio Arengi
Massimo Bossi 		Škoda Fabia R5 3:23'31.400 41'53.900 19.100    
32 Maurizio Morato
Francesco Pezzoli 		Škoda Fabia R5 3:24'19.400 42'41.900 48.000    
33 Massimo Squarcialupi
Giovanni Squarcialupi 		Ford Fiesta Rally2 3:26'59.900 45'22.400 2'40.500    
34 Mārtiņš Sesks
Renars Francis 		Ford Fiesta Rally4 3:37'45.300 56'07.800 10'45.400    
35 Luciano Cobbe
Fabio Turco 		Škoda Fabia Rally2 evo 3:38'08.500 56'31.000 23.200    
36 France Nicolas Ciamin
Yannick Roche 		Citroën C3 R5 3:41'22.300 59'44.800 3'13.800    
37 Enrico Oldrati
Elia De 		Ford Fiesta Rally4 3:44'50.200 1:03'12.700 3'27.900    
38 Emilio Fernández
United States Ruben Garcia 		Škoda Fabia Rally2 evo 3:46'42.400 1:05'04.900 1'52.200    
39 France Yohan Rossel
France Benoit Fulcrand 		Citroën C3 R5 3:49'18.400 1:07'40.900 2'36.000    
40 William Toninelli
Cinzia Tomasi 		Renault Twingo RS R2 3:55'31.000 1:13'53.500 6'12.600    
41 Andrea Coti
Fabrizio Musu 		Citroën DS3 R3T 3:57'33.900 1:15'56.400 2'02.900    
42 Sergio Biondi
Giovanni Barbaro 		Ford Fiesta R2T 4:01'16.400 1:19'38.900 3'42.500    
43 Simone Romagna
Luca Addondi 		Ford Fiesta Rally2 4:04'48.100 1:23'10.600 3'31.700    
44 Sami Pajari
Finland Marko Salminen 		Ford Fiesta Rally4 4:06'03.800 1:24'26.300 1'15.700    
45 Carlo Covi
Michela Lorigiola 		Škoda Fabia R5 4:15'31.900 1:33'54.400 9'28.100    
46 Paulo Soria
Miguel Recalt 		Ford Fiesta Rally4 4:16'02.800 1:34'25.300 30.900    
47 Italy Marco Pollara
Maurizio Messina 		Ford Fiesta Rally4 4:24'39.500 1:43'02.000 8'36.700    
48 Omar Lambroni
Alessandro Taras 		Renault Clio R3 4:25'58.300 1:44'20.800 1'18.800    
49 Gianni Bardin
Luca Pascale 		Renault Clio RSR Rally 5 4:40'35.500 1:58'58.000 14'37.200    
50 Rachele Somaschini
Giulia Zanchetta 		Citroën DS3 R3T 4:45'29.600 2:03'52.100 4'54.100    
  Ruairi Bell
Darren Garrod 		Ford Fiesta Rally4          
  Raffaele Donadio
Alma Curedda 		Citroën DS3 R1          
  United States Sean Johnston
Alexander Kihurani 		Citroën C3 R5          
  Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC          
  Russian Federation Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov 		Hyundai i20 R5          
  Jan Solans
Mauro Barreiro 		Ford Fiesta Rally2          
  Adrien Fourmaux
Belgium Renaud Jamoul 		Ford Fiesta Rally2          
  Pedro
Emanuele Baldaccini 		Ford Fiesta Rally2          
  Gianmarco Donetto
Giacomo Ciucci 		Škoda Fabia R5          
  France Eric Camilli
François-Xavier Buresi 		Citroën C3 R5          
  Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC          
  Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC          
  Italy Fabio Andolfi
Stefano Savoia 		Ford Fiesta Rally4          
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İtalya WRC: Sordo hâlâ lider, Ogier ikinci

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Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Alt-etkinlik 3. Gün
Editör Nick Garton

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