İtalya Rallisi: Sordo kazandı, Hyundai 1-2

Rallinin ilk gününde liderliği ele geçiren Sordo, Cumartesi gününün ardından Pazar günü de liderliğini korudu ve geçen senenin ardından bu sene de Sardinya'da zafere ulaşan isim oldu.

Sebastien Ogier, Güç Etabı'na ikinci sırada girse de son etapta Thierry Neuville'in gerisinde kaldı.

Cuma günü yaşadığı sorunun ardından bir kez daha geri plana düşen son şampiyon Ott Tanak, bir kez daha Güç Etabı'nda en hızlı isim olarak 5 puanın sahibi oldu.

Neuville, Güç Etabı'nda Tanak'ın 0.6 saniye gerisinde kalsa da zamanı Ogier'den daha iyiydi. Bu sayede Güç Etabı'nın ardından ikincilik Neuville'e, podyumun son basamağı ise Ogier'e gitti.

Türkiye Rallisi'nde elde ettiği zaferle şampiyonada 97 puanla liderliğe yükselen Elfyn Evans, İtalya'da 4. oldu ve liderliğini korudu.

M-Sport'tan Teemu Suninen 5. olurken onu Tanak ve Loubet takip etti.

WRC2'de Pontus Tidemand şampiyonluk mücadelesinde avantajını arttırırken, WRC'de Evans, Ogier'in 14 puan önünde bulunuyor. Ogier'in 10 puan gerisinde ise Neuville yer alıyor.