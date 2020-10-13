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TOSFED, WRC Türkiye Rallisi İçin Beklemede

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TOSFED, WRC Türkiye Rallisi İçin Beklemede
Ekleyen:
, Editör

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, son üç yıldır FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na (WRC) dahil olarak organize edilen Türkiye Rallisi, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından açıklanan 2021 takviminde rotasyona girerek bekleme listesinde yer aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen organizasyonun, bir kez daha otoriteler ve katılımcılardan büyük övgü aldığını dile getirerek “Dünya Ralli Şampiyonası arenasında son 3 sene içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle önemli bir mesafe kat ettik. 2020 sezonunda kendi şartlarımızı kabul ettirerek, çok daha düşük bir bütçeyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye Rallisi, hem FIA’nın, hem WRC promotörünün, hem de WRC takımlarının katılmayı çok istediği bir organizasyon haline dönüştü ve her geçen sene gözlemcilerden daha da iyi notlar aldık.” dedi.

Başarılı organizasyonların ardından yaratılan bu etki ve güç ile beraber, mevcut pandemi şartlarının yaşamı ve spor dünyasını nasıl etkileyeceğini beklemeyi tercih ettiklerini söyleyen Üçlertoprağı, “Açıklanan 2021 Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan üç ülkenin, henüz gerekli anlaşma sağlanmadığı için yarış yapması henüz kesin değil. Bugün için pandeminin özellikle sene başındaki rallileri nasıl etkileyeceği de bilinmiyor. Biz TOSFED olarak, ülkemiz menfaatlerini de koruyarak, kendi koşullarımız doğrultusunda Türkiye Rallisi’ni 2021’de de en iyi şekilde düzenlemeye hazırız. Sezonun gidişatını yakından takip ediyor olacağız. Türkiye istediği sürece, 2021 dahil Dünya Ralli Şampiyonası'nda olmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Çevre Konusunda FIA’dan TOSFED’e Tam Not
 

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Spor Toto katkılarıyla, AVIS, Grand Yazıcı Club Turban, Turk Yacht, Pilotcar, Ahu Hastanesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Mr.No Dardanel, Auto Club, Fora ve B-Good sponsorluğunda Türk Telekom alt yapısı ile organize edilen Türkiye Rallisi, FIA’nın Çevresel Sürdürülebilirlik Programı dahilinde, bağımsız denetmenler tarafından örnek bir yarış şeklinde gösterilerek, en yüksek kategori olan ‘Üç Yıldıza’ layık görüldü. ‘Behave Ecofriendly-Çevre Bilinçli Eylem’ sloganıyla Sıfır Atık yönetimi ve Çevko işbirliği ile oluşturulan doğayı korumaya yönelik çok yönlü çalışma planları tam not almayı başardı. Organizasyon boyunca çevre protokolüne uyulmasına destek olan ve birçok noktada ilk kez görevlendirilen eko gözetmenler, FIA nezdinde yapılan denetlemede Dünya Ralli Şampiyonası organizasyonları için bir ‘referans noktası’ olabileceği vurgulandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL , WRC
Editör Cem Özel

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