Tanak: "Yapabileceğimizin en iyisini yaptık"

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Tanak çoğunlukla güçlü göründüğü rallinin son gününe girilirken liderlik koltuğundaydı. Rovanpera'nın yağmur altında yaptığı yanlış lastik seçimi nedeniyle çok kritik zamanlar kaybetmesinin ardından 28.4 saniyelik farkı kapatan Tanak, hafta sonu boyunca Rovanpera'yı geçmeyi başaran tek isimdi.

Güç etabına 1.4 saniye farkla lider giren 2019 dünya şampiyonu, çamurlu asfaltta rakiplerinden daha iyi görünen ıslak/sert lastik paketi sayesinde zaferin favorisiydi.

Ancak Rovanpera çarpıcı bir sürüşle etabı kazandı ve 4,3 saniye farkla Hırvatistan Rallisi'nde zafere ulaşan isim oldu.

Tanak, Rovanpera'yı yakalamak için yeterli tempoya sahip olmadığını, oyunun içinde kalmasını sağlayan şeyin sadece taktikler ve lastik seçimleri olduğunu, şanssız hissetmediğini söyledi.

Autosport'a konuşan Tanak, "Bunun şansla alakası yok, sadece Kalle hız ve performans anlamında çok iyiydi. Hafta sonu boyunca gerçekten hızlıydı."

"Sadece iyi lastik seçimlerimiz ve farklı etaplar için taktiklerimizle onu baskı altında tutabildik."

“Ama bunun dışında, onunla mücadele etmek için hiçbir şeyimiz olmadığını söyleyebilirim. Tek yapabileceğimiz hata yapmamak ve ralliye devam etmekti."

"Tam olarak işe yaramadı, ancak Cuma akşamı 1 dakika 30 saniye geride olduğumuzu düşünürsek, yapabileceğimizin en iyisi buydu."

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Sezonun ilk podyumunu elde eden Tanak için bu sonuç çok önemliydi, nitekim Estonyalı sürücü Monte Carlo Rallisi'nde kaza yapması ve mekanik bir arıza sonucu İsveç Rallisi'nden çekilmesiyle birlikte sezona pek de iyi bir başlangıç yapamamıştı.

Tanak, "Aslında bir ralliyi bitirmek oldukça iyi -arka arkaya çok fazla yarış tamamlayamadık, bu yüzden sadece bir ralliyi bitirmek de o kadar kötü değil."

Thierry Neuville'in olaylı bir ralli geçirmesine rağmen üçüncü olmasının ardından Hyundai'nin çifte podyum görmesini yorumlayan Tanak, takımın hala Toyota ve M-Sport-Ford ile aynı seviyede olmadığına inanıyor.

Tanak, “Performans konusunda hala biraz geri kaldığımızı düşünüyorum."

"Önümüzde halen çözüm gerektiren pek çok şey var, dolayısıyla bu hafta sonu sanırım koşulları lehimize kullandık."

"Ama işlerimizi halletmemiz gerek." dedi.