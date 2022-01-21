Monte Carlo Rallisi: Ogier, ilk günü Loeb'ün önünde lider tamamladı

Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier ve dokuz kez dünya şampiyonu Loeb, tıpkı shakedown etabında olduğu gibi, gece saatlerinde gerçekleştirilen zorlu iki etabın ardından da ilk iki sırada yer aldı.

Daha önce prestijli Monte Carlo Rallisi'ni sekiz kez kazanan Ogier, soğuk asfaltta bir kez daha kendi sınıfını gösterdi.

Günün ilk etabı 15,2 km'lik Luceram etabıydı ve Ogier, bu zorlu etabı10 dakika 34 saniye ile ilk sırada tamamlamayı başardı.

Dokuz kez dünya şampiyonu Loeb, 2020 Türkiye Rallisi'nden sonra ilk kez bir ralliye katıldı ve bu aynı zamanda M-Spord Ford takımıyla da ilk sürüşüydü.

Buna rağmen ilk etapta, Ogier'in sadece 5.4 saniye gerisinde kaldı. Toyota'dan Elfyn Evans 9.3 saniye geride üçüncü olurken, M-Sport Ford sürücülerinin tamamı ilk altıya girdi.

Gus Greensmith, Craig Breen ve Adrien Fourmaux sırasıyla ilk altıyı tamamladı.

Günün ikinci etabında ise mücadele daha yakındı. 23.2 kilometrelik etabı 15 dakika 14.4 saniyede tamamlayan Ogier, bir kez daha ilk sırada yer aldı.

Fakat Loeb, sadece 1.3 saniye ardında ikinci olurken, onu da 0.6 saniye geriden Evans takip etti.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Fourmaux bu etapta lider Ogier'in sadece 4.2 saniye gerisinde dördüncü oldu. Greensmith 9.6 saniye geride beşinci, Hyundai'den Thierry Neuville ise 12.6 saniye geride altıncı oldu.

Bu sonuçların ardından Ogier, ilk günü Loeb'ün 6.3 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Loeb, "İyi bir başlangıç ​​yaptık ama bazı ıslak ve buzlu kısımlarla limitlerde olmak zordu. Buzda hata yapmak istemedim, bu yüzden orada biraz fazla temkinli gittim." dedi.

Evans, ikinci Toyota Yaris'in direksiyonunda üçüncü en iyi zamanı yaparken, lider Ogier'in 11.2 saniye ardında yer alıyor.

M-Sport Ford, Monte Carlo Rallisi'ne beklenenden çok daha iyi başladı. İlk günün ardından Fourmaux ve Greensmith ilk beşi tamamlıyor.

Hyundai adına ralli pek de iyi başlamazken, en iyi Hyundai sürücüsü 28.5 saniye geride kalan Thierry Neuville oldu. Belçikalı sürücü, genel klasmanda altıncı sırada yer alıyor.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai'den M-Sport'a geçen Craig Breen, yeni takımıyla ilk gününde geride kaldı ve yedinci oldu.

Shakedown'da mekanik bir sorun yaşayan ve günün ilk etaplarında hem motor hem de hidrolik problemiyle uğraşan Ott Tanak, daha henüz ilk günde 41.1 saniye geride kalmış durumda ve ancak sekizinci sırada yer alıyor.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, tıpkı Kalle Rovanpera gibi spin attığı günde dokuzuncu sırada yer alırken, Rovanpera ancak 11. sırada yer alıyor.

Fin sürücü, 1 dakika 8 saniye geride kaldı.

Oliver Solberg ise üçüncü Hyundai ile bu iki Toyota sürücüsünün arasında yer alıyor. Solberg, takım yardımcı pilotu Elliott Edmondson'ı duymakta zorlandığı için epey vakit kaybetti.

İlk günün ardından WRC2 sınıfında Eric Camilli zirvede yer alıyor.

Etap galipleri:

1. etap : S. Ogier

2. etap: S. Ogier

2022 Monte Carlo Rallisi - 2. etap sonrası klasman: