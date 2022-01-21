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WRC / Monte Carlo Rallisi Haberler

Fourmaux, üçüncü etaptaki büyük kaza sonrası Monte Carlo'ya veda etti

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Monte Carlo Rallisi, üçüncü etapta yaptığı büyük kaza sonrası Adrien Fourmaux için bitmişe benziyor.

Fourmaux, üçüncü etaptaki büyük kaza sonrası Monte Carlo'ya veda etti

M-Sport Ford sürücüsü, önce sola sonra da sağa doğru dönülen dar bölümde yanlış bir değerlendirme yaptı ve duramayarak sağ taraftaki kayalığa çarptı. Sonrasında Armco bariyerlerini aşan ve yamaçtan aşağı doğru yuvarlanan Fourmaux, yaklaşık 30 metre indikten sonra bir vadide durdu.

Neyse ki Fourmaux ve yardımcı pilotu Alexandre  Coria kazadan yara almadan kurtuldular. Fakat Puma, ciddi hasar aldı.

Fourmaux, ralliye güçlü bir başlangıç yapmış ve genel klasman lideri Sebastien Ogier'in 17.9 saniye gerisinde genel klasman dördüncülüğüne yükselmişti.

M-Sport Ford patronu Richard Millener, Fourmaux adına rallinin büyük olasılıkla bittiğini  kabul etti.

 

Millener, "Görünüşe bakılırsa çok ağır bir kaza yaptı."

"Araç oldukça ağır hasar almış gibi görünüyor. Bu yüzden kendisi adına rallinin sona erdiğinden şüpheleniyorum, ki bu üzüntü verici bir durum." dedi.

Öte yandan diğer M-Sport Ford Puma'da Sebastien Loeb, sabah bölümüne damgasını vurdu. Fransız sürücü, sabah gerçekleştirilen 3. ve 4. etaplarda zafere ulaştı.

Fransız sürücü, genel klasmanda Ogier'in yaklaşık 2 saniye gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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