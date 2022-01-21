Latvala, yeni WRC araçları arasında büyük farklılıklar olmasını beklemiyor

WRC, hibrit araçlar üzerine oluşturulan yeni Rally1 kuralları ile on yıllar sonraki en bilinmez sezonuna giriyor.

Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford, baştan sonra yeni araçlar tasarlamak ve inşa etmek için gecelerini gündüzlerine kattılar.

Bu hafta sonu gerçekleşecek sezon açılışında, hangi takımın ya da sürücüsünün yeni kurallara en iyi şekilde alışmış olacağı belirsiz.

Latvala ise bilinmeyenlere rağmen, takımlardan birinin sezona büyük bir avantajla başlamasının olası olmadığını ve Monte Carlo'daki yarışın yakın olmasını beklediğini söyledi.

Latvala, "Bir takımın büyük bir avantaja sahip olması pek olası değil çünkü herkes aynı hibrit üniteye sahip."

"Şimdilerde her takımın ve aracın benzer parçaları var. Bu yüzden eskiye kıyasla daha az özgürlük var. Bu nedenle araçların çok yakın olacağına ve büyük farklılıklar olmayacağına inanıyorum."

"Elbette bir takım önde olabilir ama araçlar birbirine yakın olacaktır. Sürücülerin sonuçları da yeni kurallara kimin en hızlı alıştığına göre belirlenecektir." dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Bununla birlikte Latvala, bir takımın yeni Rally1 aracının olması gereken hızdan geri kalması durumunda, kaybedilen zamanı geri almanın zor olacağı konusunda uyardı.

Latvala, "Şimdi homologasyonlar bittiğine göre bazı güncellemeler yapmak için bazı fırsatlar olacak ama her şey bu kadar basit değil. Bu hızlıca yapabileceğiniz bir şey değil."

"İyi olan ise, Monte Carlo ve İsviçre arasında bir ay ve daha sonra Nisan'daki Hırvatistan öncesinde de bir aydan daha uzun bir boşluk var. Bu boşluklar, test yapmak için çok önemli. Böylece yeni parçaları homologe ettirebilirsiniz."

"Çok fazla seçenek yok. Örneğin diferansiyel rampalarını homologe ettirdiğinizde ön ve arka akslar için ikişer seçeneğiniz oluyor. Daha fazlasını yapamıyorsunuz." dedi.

Latvala, 2022 sezonu için GR Yaris'e verilen süre dikkate alındığında, takımının çıkardığı üründen memnun ve Monte Carlo'da, sıkı çalışmalarının karşılığını almayı umuyor.

"Zaman aralığımız çok dardı."

"Aracı yapmak ve testleri yılın en sonunda yapabilmek için biraz acele ettiğimizi düşünüyorum. Daha fazla zaman yoktu ve herkes Noel zamanı ve hafta sonlarında çok çalıştı."

"İnsanların yorgunluğunu görebilirsiniz. Bu nedenle, Monte Carlo'da bu çabaların karşılığını alacağımızı umuyorum."

"Yapabileceğimiz daha fazla şey yoktu, bu yüzden iyi bir iş yaptığımız konusunda kendimize güvenmeliyiz ama tabii ki diğerlerinin seviyesini bilmiyoruz. Sadece yaptığımız işe güvenmemiz gerekiyor."