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WRC / Etap raporu

2021 Monte Carlo Rallisi: Günün lideri Tanak oldu, Rovanpera ikinci!

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2021 Monte Carlo Rallisi: Günün lideri Tanak oldu, Rovanpera ikinci!
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2021 Monte Carlo Rallisi'nin ilk gününü Hyundai sürücüsü Ott Tanak lider tamamlarken, Toyota'dan Kalle Rovanpera güçlü bir başlangıç yaptı ve ikinci sırada yer aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın en heyecanlı etkinliklerinden bir tanesi olan Monte Carlo Rallisi, bugün gerçekleştirilen iki etapla birlikte start aldı. Açılış etabında koşullar ıslaktı ve nispeten daha istikrarlı şartlar vardı.

Ancak ikinci etabın çeşitli yerlerinde buzlanma vardı ve bu durum yol tutuşunu tahmin edilemez bir hale getirdi.

2019 WRC şampiyonu Ott Tanak, neredeyse tüm lider isimler gibi Pirelli'nin süper yumuşak lastiğini tercih etti. İlk etabı 12 dakika 5.7 saniye ile ilk sırada tamamlayan Tanak, ikinci etabı da 12 dakika 11.8 saniye ile ilk sırada tamamlamayı başardı.

Günün ardından konuşan Tanak, "Monte Carlo Rallisi için oldukça basit bir başlangıç gibi görünüyordu. Normalde hiç gün ışığında ve bu kadar tutarlı şartlarda başlamayız. İlk etap o kadar da kötü değildi ama ikinci etap epey sürprizliydi." dedi.

 

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera ise ilk günün en hızlı Toyota sürücüsü oldu. Finlandiyalı sürücü, Tanak'ı 3.3 saniye geriden takip ederken, takım arkadaşı Elfyn Evans'ı 5.2 saniyeyle geride bıraktı.

Diğer Hyundai sürücüleri ise iyi bir başlangıç yapamadılar. Bu hafta sonu yeni bir co-pilotla yarışan Thierry Neuville, aracındaki tuhaf seslerle beraber rallinin ilk gününü, takım arkadaşı Tanak'ın 16 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Dani Sordo ise 42.7 saniye geriye düşerek hayal kırıklığı yaşadı, ancak buna rağmen ilk günü altıncı sırada tamamladı.

İki Hyundai sürücüsünün arasına ise son şampiyon Sebastien Ogier girdi. Seans içerisinde aralıklarla fren sorunu yaşayan Fransız sürücü, Neuville'i 0.9 saniye geriden takip etti.

Hyundai-2C Competition pilotu Pierre-Louis Loubet günü yedinci sırada tamamladı ve Sordo'nun 25.1 saniye ardında yer aldı.

WRC2'nin lideri Andreas Mikkelsen, Skoda Fabia ile genel klasmanı sekizinci sırada noktaladı.

Adrien Fourmaux dokuzuncu olurken, hafta sonuna hayal kırıklığıyla başlayan Gus Greensmith onuncu oldu. Toyota'dan Takamoto Katsuta ise bu ikiliyi takip etti.

Günün en büyük olayı ise M-Sport Ford sürücüsü Teemu Suninen'in aracının kontrolünü kaybederek takla atması oldu. Finlandiyalı sürücünün durumu iyi olsa da Suninen, aracı çok fazla hasar aldığı için seansa devam edemedi.

Etapları kazananlar:

SS1 : Estonia O.Tänak (Hyundai)

SS2 : Estonia O.Tänak (Hyundai)

Monaco 2021 Monte Carlo Rallisi 2. etap sonrası genel klasman:

Tanak, Hyundai'deki ikinci yılının 'daha umut verici' olmasını bekliyor

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Editör Kemal Şengül

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