Tanak, Hyundai'deki ikinci yılının 'daha umut verici' olmasını bekliyor

Estonyalı sürücü, kariyerindeki ilk şampiyonluğu kazandığı 2019 yılının ardından şok bir kararla Toyota'dan ayrılıp Hyundai'ye, Thierry Neuville'e katılmaya karar vermişti. Bu duruma birçok kişi hazırlıksız yakalanmıştı.

33 yaşındaki sürücü, o yıl Hyundai ile ilk çıktığı Monte Carlo Rallisi'nde yüksek hızla ciddi bir kaza yapmış ve iyi bir başlangıca imza atamamıştı. Ancak Tanak, İsveç ve Meksika'da aldığı ikinciliklerle beraber hasarı azalttı.

Sonrasında ise COVID-19 pandemisi nedeniyle verilen altı aylık aranın ardından tekrar başlayan WRC'de, Tanak'ın kendi evinde yapılan Estonya Rallisi'ni kazanan isim oldu.

Yazın Türkiye'de gerçekleşen rallinin ardından Tanak'ın şampiyonluk umutlarını suya düştü. Fakat Estonyalı sürücü, sezon sonunda yapılan Monza Rallisi'nde ikinci olarak sezonu Neuville'in önünde üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Takıma alışmak için 2020'de çok imkan bulamayan Tanak, çok daha umut verici bir sezon olacak 2021 senesinin tadını çıkartacağını söylüyor.

2021 Monte Carlo Rallisi'nden önce konuşan Tanak şunları söyledi. "İkinci sezonda işler her zaman kolaylaşıyor. 2021'de hangi yönde ilerlememiz gerektiğini biliyoruz, bu verilen ara bizim için çok iyi oldu."

“Bize ilk yılı atlatmamız için bir şans verdi. Böylece arabada daha rahat olmanın yollarını bulmak için zaman kazandık."

"Bu yıl daha önceden bildiğimiz yerlere gidiyoruz, nelerde ve nerelerde zorlandığımızı biliyoruz. Böylece neyi geliştirmemiz gerektiğine dair bir fikrimiz var."

"Her şey bir arada... Kesinlikle geçen seneye oranla çok daha umut verici bir sezon olacak, buna inanıyorum."

Tanak, bu hafta başında Toyota'dan Sebastien Ogier'in, Pirelli'nin yeni lastikleriyle şampiyonluk adına yarışın sonuna kadar mümkün olduğunu ve bu lastiklerin nasıl çalıştığını hızlı bir şekilde çözmenin takımlar için kilit nokta olduğunu söylediği yorumlara katıldığını belirtti.

Estonyalı pilot konu hakkında şunları söyledi: "Bu lastiklerle beraber her şey olabilir, herkes için her şey mümkün."

“Normalde test sırasında sizin lehinize çalışan bir şeyi fark edebilirsiniz ancak ralli öncesinde her şeyi tam olarak deneyimlemek imkansızdır."

"Çoğu şeyi bu yıl boyunca öğreneceğiz ve bunu çabucak yapmalıyız!"