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WRC / Monte Carlo Rallisi / Yarış ayak raporu

Monte Carlo Rallisi: Evans liderliğe yükseldi, Ogier lastik patlattı

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Monte Carlo Rallisi: Evans liderliğe yükseldi, Ogier lastik patlattı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toyota'nın İngiliz sürücüsü Elfyn Evans, Monte Carlo Rallisi'nin ikinci gününde liderliğe yükselirken, Sebastien Ogier lastik patlattığı için zorlandı.

Perşembe günü başlayan Monte Carlo Rallisi'nin ikinci gününde şartlar epey zorluydu ve sürücüler doğru lastikleri seçmekte zorlandılar.

Perşembe günü fren sorunlarıyla boğuşan son dünya şampiyonu ve Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, bu sorunların çözülmesinin ardından cuma sabahı gerçekleştirilen etaplarda oldukça iyi bir performans ortaya koymayı başardı.

Dördüncü etapta genel klasmanda liderliğe yükselen Toyota sürücüsü, beşinci etabın ardından en yakın rakibi ve takım arkadaşı Elfyn Evans'la arasındaki farkı 11.3 saniyeye çıkardı. 

Ancak altıncı etapta kendisine yarım dakikadan fazla zamana mâl olan bir lastik patlaması yaşadı ve ayrıca bir de spin attı. Bundan ötürü üçüncü sıraya kadar geriledi.

Geçen yıl son ralliye kadar şampiyonluk için savaşan Evans, Ogier'in lastik patlatmasının ardından liderliğe yükseldi ve cuma gününü ilk sırada tamamladı.

Evans, "Koşullar daha aşırı ve daha kaygan hale geldiğinde istediğim hissi yakalayamıyordum. Bundan ötürü zorlayabilmem için gereken güvene sahip değildim. Seb harika bir gün geçirdi. Çok fazla risk aldı ve sanırım ben yeterince risk almadım. Etaba ilk başlamanın küçük bir avantajı olduğunu biliyoruz, ancak adil olmalıyız, -son etaptaki- 16 saniyelik farkı yaratan şey bu değildi." dedi.

Ogier günün son etabı olan yedinci etabında kusursuz bir sürüş çıkardı ve en hızlı isim olmayı başardı. Bu sayede genel klasmanda Ott Tanak'ı geride bırakarak Evans'ın 7.4 saniye ardına geldi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ogier, lastik patlattıktan sonra çok sinirliydi ve "Bu lastiğin patlamalara karşı çok zayıf olduğunu biliyorduk ve maalesef öyle de oldu." dedi. Fransız sürücü, son etaba başlarken çok sinirli olduğunu ve bu yüzden çok hızlı sürdüğünü de ekledi.

Cuma gününün en hızlısı olan Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Toyota sürücülerine kıyasla daha fazla zorlandığı günü 25.3 sanyie geride üçüncü sırada tamamladı.

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, bir noktada rallide ilk sıya yükselse de, geç check-in nedeniyle 10 saniye zaman cezası aldı ve ayrıca altıncı etabın dışına çıktığı için yaklaşık 30 saniye vakit kaybetti. Şimdi genel klasmanda 53.1 sanyie geride dördüncü sırada yer alıyor.

Hyundai'nin diğer sürücüleri Thierry Neuville ve Dani Sordo, yaptıkları yanlış lastik seçimleri nedeniyle hem galibiyet hem de podyum savaşından kopmuş durumdalar.

Belçikalı Neuville, sabah yanlış lastik seçimi yaparken, öğleden sonra daha iyiydi ve buna rağmen 59.1 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Günün son etabında en iyi ikinci zamanı yapan Sordo da aynı hataya düştü ve 1 dakika 49.6 saniye geride altıncı sırada bulunuyor.

WRC2 lideri Andreas Mikkelsen, Skoda Fabia ile harikalar yaratmaya devam etti ve günü Takamoto Katsuta'nın Yaris'inin önünde yedinci bitirdi.

Adrien Fourmaux, WRC2 Ford Fiesta'da Gus Greensmith'in WRC Ford Fiesta'sının önünde dokuzuncu oldu. Britanyalı sürücü gün boyunca epey zorlandı.

Pierre Louis Loubet, son etapta bir U virajda i20'sinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak ralliye veda etti.

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2021 Monte Carlo Rallisi: Günün lideri Tanak oldu, Rovanpera ikinci!
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Pilotlar Elfyn Evans
Editör Nick Garton

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