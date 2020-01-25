Monte Carlo Rallisi: Evans liderliği aldı, Neuville geriye düştü!

Monte Carlo Rallisi, cumartesi sabahı yapılan 9. ve 10. etaplarla kaldığı yerden devam etti.

Galibiyet mücadelesi veren Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, dokuzuncu etapta iki Toyota sürücüsünü birden geride bırakmayı başardı ve 10:28.8'lik zamanıyla en hızlı isim oldu.

Genel klasmanda liderliği bulunan Sebastien Ogier, dokuzuncu etabı Neuville'in 0.8 saniye gerisinde tamamlarken, onu da 1.6 saniye geriden takım arkadaşı Elfyn Evans takip etti.

Hyundai ile dördüncü sıradaki yerini koruyan Sebastien Loeb, etabı dördüncü sırada noktalarken, sırasıyla Teemu Suninen, Kalle Rovanpera, Esapekka Lappi ve Gus Greensmith ilk sekizi oluşturdular.

Öğleden önceki son etap olan onuncu etapta ise Evans fırtınası vardı.

Toyota ile ilk rallisine katılan Evans, 12:34.4'lük zamanıyla Ogier'in 7.6 saniye önünde en hızlı isim oldu ve genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Britanyalı sürücü ile takım arkadaşı Ogier arasında 4.8 saniye bulunuyor. Neuville, onuncu etapta kaybettiği zamanın ardından lider Evans'ın 16.6 saniye ardına düşerken, Ogier'le de arasında 11.8 saniye var.

Leob, onuncu etapta vakit kaybetmesinin ardından podyum mücadelesinden iyice koptu ve Neuville ile arasında artık 1 dakika 39.6 saniye bulunuyor.

Onu da 35.2 saniye geriden Esapekka Lappi ve Toyota Yaris'le ilk WRC yarışına katılan Kalle Rovanpera takip ediyor.

Fin sürücü ile Lappi arasında 27.9 saniye bulunuyor.

WRC3'te Eric Camilli rahat şekilde liderliğini sürdürürken, arkasında Takamoto Katsuta ve Nicolas Ciamin bulunuyor. WRC2 sınıfında ise Mads Ostberg'in liderliği sürüyor.

Teemu Suninen, bugün yapılan iki etap sonrası 15. sırada bulunuyor.

Etap galipleri:

ES9 : Thierry Neuville (Hyundai)

ES10 : Elfyn Evans (Toyota)

Monte Carlo Rallisi 10. etap sonrası klasman: