Monte Carlo Rallisi: Evans'ın liderliği sürüyor, üç pilot arasında 6.4 saniye var!

Sabah yapılan 9. ve 10. etapta Toyota sürücülerine karşı önemli saniyeler kaybeden Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, öğleden sonra iyi bir tempo yakalamayı başardı ve 11. etabı 9:34.6 ile tamamlayarak en hızlı isim oldu.

En yakın takipçisi, sabah bölümünde liderliği takım arkadaşı Elfyn Evans'a kaptıran Toyota sürücüsü Sebastien Ogier oldu.

Ogier, Neuville'den 0.8 saniye yavaş kalmasına rağmen, Evans'tan 4.8 saniye daha iyi bir zaman yapmayı başardı. Bu sonuçla Ogier ve Evans, genel klasmanda aynı dereceyle 1. ve 2. sıralarda yer aldılar.

12. etapta ise bir kez daha en hızlı isim Neuville oldu. Belçikalı sürücü 12:12.0 yaparken, bu zamanı Evans'tan 4.6 saniye daha iyiydi.

Ogier ise, Evans'ın 4.9 saniye gerisinde kaldı. Bu sonuçların ardından Evans, son güne altı kez WRC şampiyonu Ogier'in 4.9 saniye önünde ilk sırada giriyor.

Neuville, peş peşe kazandığı iki etap sonrası Ogier'in sadece 1.5, Evans'ın ise 6.4 saniye gerisinde yer alıyor.

Sebastien Loeb, öğleden sonra öndekilerin temposuna ayak uyduramadığı gibi, M-Sport sürücülerinin de gerisinde kaldı.

Son güne, M-Sport'un Fin sürücüsü Esapekka Lappi'nin 14.1 saniye önünde dördüncü sırada giriyor.

Lappi, cumartesi günkü performansı sonrası ön bölüme yaklaşırken, altıncı Kalle Rovanpera ile arasındaki fark 48.9 saniyeye çıktı.

Takamoto Katsuta, Eric Camilli'yi geçip yedinci sıra çıkarken, WRC'ün lideri Camilli sekizinci sırada yer alıyor.

Onu WRC2'nin lideri Mads Ostberg ve WRC3 sürücüsü Nicolas Ciamin takip ediyor.

Teemu Suninen ise son güne Ciamin'in 13.2 saniye ardında giriyor.

Etap galipleri

SS11 : Thierry Neuville (Hyundai)

SS12 : Thierry Neuville (Hyundai)

Çeviri: İnci Beğen

Monte Carlo Rallisi 12. etap sonrası genel klasman: