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WRC / Monte Carlo Rallisi / Yarış ayak raporu

Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliği Evans'tan aldı!

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Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliği Evans'tan aldı!
Ekleyen:
, Writer
24 Oca 2020 17:09

Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, 2020 Monte Carlo Rallisi'nin sekizinci etabı sonrası takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 1.2 saniye önünde liderliğe yükseldi.

2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk rallisi olan Monte Carlo'da heyecan verici mücadele, öğleden sonraki etaplarla kaldığı yerden devam etti.

Altıncı etapta Toyota Yaris WRC ile en yakın rakibi Thierry Neuville'den 5.3 saniye daha iyi bir derece yapan altı kez WRC şampiyonu Sebastien Ogier, genel klasmanda lider konumda yer alan Elfyn Evans'tan 6.4 saniye aldı.

Ogier, bir sonraki etabı yine ilk sırada tamamladı ancak bu etapta Evans'la arasındaki farkı sadece 0.6 saniye kapatabildi.

Neuville bu etabı üçüncü bitirirken, Kalle Rovanpera dördüncü oldu.

Günün son etabında ise Hyundai sürücüsü Neuville'in üstünlüğü vardı.

Güne hızlı başlayan Neuville, son etapta Ogier'nin bir saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı. Ogier, bu etapta Evans'tan 3.9 saniye daha iyi bir zaman yapınca, genel klasmanda takım arkadaşının 1.2 saniye önünde liderliğe yükseldi.

Şimdi Ogier, cumartesi gününe ilk sırada girerken, takım arkadaşı Evans 1.2 saniye gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Neuville, inişli/çıkışlı güne rağmen sekizinci etap sonrası lider Ogier'in 6.4 saniye gerisinde üçüncü sırada ve galibiyet şansını sürdürüyor.

WRC efsanesi Loeb, sekizinci etap sonrası takım arkadaşı Neuville'in 1 dakika 5 saniye gerisinde kalmış durumda ancak genel klasmanda dördüncülüğünü koruyor.

M-Sport Ford'un yeni ismi Esapekka Lappi sorunlara rağmen ilk beşte yer almaya devam ediyor ve şimdi Loeb ile arasında 50.3 saniye var.

Onu da 22 saniye geriden Kalle Rovanepra takip ediyor.

Toyota'nın dördüncü aracıyla piste çıkan Takamoto Katsuta yedinci, WRC3'ün lideri Eric Camilli sekizinci olurken, bir diğer WRC3 sürücüsü Nicolas Ciamin dokuzuncu oldu.

Hyundai NG i20'de Ole Christian Veiby, iki dakikaya mal olan patlak lastik sonrası WRC2 liderliğini kaybetti.

Bu sabahki ilk etapta lastik patlatan ve üç dakika kaybeden Mads Ostberg ise WRC2'de yeniden liderliğe yükseldi ve genel klasmanda onuncu sırada yer alıyor.

Çeviri: İnci Beğen

8. etap sonrası klasman:

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Alt-etkinlik 1. Gün
Pilotlar Elfyn Evans , Sébastien Ogier , Thierry Neuville
Takımlar Toyota Racing
Editör Graham Keilloh

Yarış merkezi

Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

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