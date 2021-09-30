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WRC Haberler

Latvala: "Rovanpera kendi ülkesindeki rallide sakin kalacaktır"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Toyota Gazoo Racing'in takım patronu olan Jari-Matti Latvala, genç Kalle Rovanpera'nın Finlandiya Rallisi'nde galibiyet için mücadele ederken sakin kalacağını düşündüğünü söyledi.

Latvala: "Rovanpera kendi ülkesindeki rallide sakin kalacaktır"

Rovanpera, kendi ülkesindeki ralli öncesinde son dönemde aldığı sonuçlar sayesinde favori konumuna geldi. Estonya Rallisi'nde kariyerinin ilk WRC zaferini alan Rovanpera, Ypres Rallisi'nde 3. olmasının ardından Akropolis Rallisi'nde bir zafer daha elde etti.

Merkezi Finlandiya'da bulunan Toyota WRC takımı, mevcut nesil Yaris ile son üç Finlandiya rallisini kazanmayı başardı ve bu hafta sonu Esapekka Lappi'nin de dönmesiyle 5 araçla mücadele edecek.

70. kez gerçekleştirilecek Finlandiya Rallisi'nde Toyota'nın üzerindeki baskı fazla olacak ancak Latvala, bu baskıyı motivasyon olarak kullanabileceklerini söyledi.

Latvala, "Tabii ki kendi ülkenizdeki yarışta her zaman baskı vardır."

"Ancak diğer taraftan evinizdeki kalabalık size daha fazla enerji ve motivasyon sağlar ve daha iyi performans göstermenizde size yardımcı olur. Bu sayede pilotlar daha iyi iş çıkarmaya çalışırlar."

"Daha fazla baskı olacak ancak bunun olumsuz değil, olumlu olduğunu düşünüyorum."

"Kalle aşırı sakin birisi. Yunanistan'da baskı hissetmediğini ve duygularını gerçekten iyi kontrol edebileceğini gördük."

"Onun kendi evindeki yarış olacak olsa da bundan endişeli değilim çünkü o sakin olma konusunda harika bir kişiliğe sahip."

"Tabii ki içten içe baskı hissediyordur ancak onun açısından endişe duymuyorum. Onun iyi olacağından eminim." dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

20 yaşındaki Rovanpera Finlandiya'da zafer kazanırsa, Hannu Mikkola, Marcus Gronholm ve Tommi Makinen gibi efsanelerin arasına girecek.

Rovanpera, bu sene toprak rallilerde gelişme kaydeden Hyundai ile yakın mücadele olacağını düşünüyor.

Rovanpera, "İyi hissediyorum. Tabii ki birkaç iyi ralli geçirmemin ardından iyi hissediyorum ve kendi evinde kazanmak her zaman güzel hissettirir."

"Bizden çok fazla beklenti var ancak bu ralliye, dünyanın herhangi bir yerindeki ralli gibi yaklaşıp, her zaman hedeflediğimiz gibi iyi bir sonuç almaya çalışacağız."

"Kazanmam büyük bir olay olur. Her pilot için kendi ülkesinde kazanmak en önemli şeylerden birisidir. Ancak bunu düşünmek için pazar gününe kadar bekleyeceğiz."

"Son senelerde bu ralli, takımım için gerçekten iyi bir yer oldu ancak bu sene Hyundai'nin yüksek hızlı rallilerde iyileştiğini gördük. Bu yüzden onlar orada hızlı olacaklardır. Yakın mücadele olmasını bekliyorum." dedi.

Finlandiya Rallisi, cuma günü gerçekleştirilecek 6 özel etapla başlayacak ve 1994'ten sonra ilk defa gece etabı düzenlenecek.

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