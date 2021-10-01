Finlandiya Rallisi: Sabah bölümünün lideri Tanak ve Hyundai

Tanak, sabah gerçekleştirilen son etabı kazanmayı başardı ve şu anda genel klasmanda Hyundai'den takım arkadaşı Craig Breen'in 1.7 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

İrlandalı sürücü Breen ise, i20 Coupe'ye dönmesinin ardından günün ikinci etabını kazanmayı başardı ve genel klasmanda iyi bir pozisyonda.

Toyota sürücüleri genel olarak favori görülüyordu ancak cuma günkü ilk üç etabın ardından en iyi Toyota sürücüsü, bu hafta sonu dördüncü Yaris WRC'yi kullanan Esapekka Lappi oldu.

Finlandiyalı sürücü, liderin 5.4 saniye gerisinde kaldı. Buna rağmen hem Elfyn Evans hem de Kalle Rovanpera'nın önünde yer alıyor.

Evans, Lappi'nin 0.5 saniye ardında kalırken, Rovanpera da Evans'ın 1.9 saniye ardında yer alıyor.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, sabah bölümünün ardından genel klasmanda altıncı sırada yer alıyor.

Etaplara ilk başlayan isim olan Sebastien Ogier ise 15.6 saniye geride kalmasının ardından yedinci sırada yer alıyor.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, güne hızlı başladı ve ilk etabı kazandı. Ancak Japon sürücü, geriye düşmeye başladı ve bir noktada kaza yapmak üzereydi. Fakat Yaris'ini çok iyi şekilde kontrol etti. Katsuta genel klasmanda sekizinci sırada yer alıyor.

İlk onu ise M-Sport Ford sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux takip ediyor.

Etapları kazananlar

1. etap: T. Katsuta

2. etap: C. Breen

3. etap: O. Tänak

Finlandiya Rallisi - ilk üç etabın ardından klasman: