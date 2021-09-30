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Tanak: “Hyundai, Toyota’yı zorlamak için her şeyini kullanmalı”

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Hyundai WRC sürücüsü Ott Tanak, Toyota’yı yenerek Finlandiya Rallisi’nde art arda üçüncü galibiyetini almak için ellerindeki her şeyi kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Tanak: “Hyundai, Toyota’yı zorlamak için her şeyini kullanmalı”

Son iki Finlandiya Rallisi’ni kazanmasına rağmen 2019 şampiyonu Tanak, 70.’si düzenlenecek ralliye favori olarak başlamıyor.

Finandiya’nın çakıllı yollarında geliştirilen ve beş Yaris WRC aracıyla ralliye katılacak olan Toyota, şu an favori konumda. Bu hafta sonu 2017 Finlandiya Rallisi galibi Esapekka Lappi, rallinin favorisi genç Kalle Rovanpera, şampiyona lideri Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta’ya katılacak ve Toyota’da mücadele edecek.

Estonya ve Yunanistan’da kazanan Rovanpera, Finlandiya’ya favori olarak gidiyor. Toyota, 2017’de WRC’ye döndüğünden beri Finlandiya’da hiç kaybetmedi. Tanak, bu hafta sonu Toyota’yı yenmek için çok büyük çaba sarf etmeleri gerektiğini bildiğini söyledi.

Tanak, “Toyota’ları zorlamak istiyorsak, oldukça agresif olmamız ve her şeyimizi vermemiz gerektiğinden eminim.”

“Burada hep baskın ve güçlü oldular. Elbette iki yıldır biz de hızımızı geliştirmek için çok şey yapıyoruz ancak onları Finlandiya’da yenmek asla kolay değil.”

“Hyundai’ler burada son yıllarda biraz aşağıdaydı ancak 2020’de burada yarışmadık. Bu yüzden takımımız, bu tür yollarda hızı geliştirmek için uğraşıyor.”

“Toyota’lar burada kesinlikle favori. Bu yüzden onlar için hayatı mümkün olduğu kadar zorlaştırmayı umuyoruz.” dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Hyundai’nin diğer sürücülerinden Craig Breen de bu görüşe katıldı. Ancak Estonya’nın hızlı ve çakıllı yollarında ikinci olan Breen, Hyundai’nin Toyota ile savaşabileceğini düşünüyor.

Breen, “Elbette deneyeceğiz. Başlamadan önce pes etmenin bir anlamı yok.”

“Toyota güçlü olacak ve burada iyi bir tecrübeye sahipler. Ancak neler yapabileceğimizi göreceğiz.”

“Burada son bulunduğumuz sene olan 2019’dan bu yana bazı büyük gelişimler kaydettiğimiz için aracın nasıl olacağını merak ediyorum. Estonya ve Arctic gibi rallilerde araç iyi bir seviyedeydi. Neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Finlandiya Rallisi cuma günü altı özel etapla başlayacak ve 1994’ten sonra ilk kez gerçekleştirilecek olan gece etabını da içerecek.

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