İtalya Rallisi: Tanak ralliye veda etti, Ogier liderliğe yükseldi

Tanak, güne 6. etap galibiyetini alarak başlamıştı fakat sabah bölümünün geri kalan 3 etap galibiyetini Ogier ve Elfyn Evans aralarında paylaşarak Tanak'ın temposuna cevap verdiler.

Sabah bölümün son etabına geldiğimizde ise rallinin kaderini değiştirecek bir olay yaşandı. Estonyalı pilot, Hyundai i20 Coupe'u ile büyük bir kayaya çarptı ve bu darbe onun etabın ortasında yolda kalmasına neden oldu. Bu kazadan önce Tanak 40 saniye farkla rahat bir şekilde liderdi.

Tanak, ikinci kez üst üste liderliği almışken ralliye veda etti. Bu kazayla birlikte Ogier, Hyundai pilotu Dani Sordo'nun 17.5 saniye önünde ilk sıraya yükselmiş oldu.

Sordo, sabah etaplarında yaşadığı güven eksikliğinin ardından 2. sırayı kaybetmişti. Buna ek olarak, İspanyol pilotun Hyundai'si sudan geçtikten sonra stop etmişti. Sordo, burada önemli saniyeler kaybetse de yoluna devam edebildi.

Evans, liderin 32.1 saniye arkasında 3. sırada bulunuyor, Thierry Neuville ise 4. sırada yer alıyordu.

Gece boyunca hava koşulları soğudu ve yağmur yağdı. Bu sabah pilotları çamurlaşmış bir zemin karşıladı.

Ancak bu Tanak'ı durdurmaya yeterli olmadı. Tanak 9. etabı da kazanarak rallideki 6. etap galibiyetine ulaştı. Evans ise ikinci olabildi. Ogier, etabı 3. sırada tamamlamasıyla birlikte genel sıralamada ikinci sırada bulunan Sordo'ya oldukça yaklaştı.

Bu etapta çok vakit kaybeden Sordo, şu ifadeleri kullandı: "Motor stop etti ve vakit kaybettim belki de içine su kaçmıştır ama şu an iyi çalışıyor."

Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Photo by: M-Sport

10. etap (Lerno - Monti Di Ala, 22.08 km) galibiyeti mücadelesi Toyota pilotları Ogier ve Evans arasında geçti. Galibiyeti alan isim Ogier olurken, Fransız pilot bu sonuçla birlikte Sordo'yu genel klasmanda gerisinde bıraktı.

Tanak, etabı Ogier'in 1.7 saniye arkasında tamamlasa da genel sıralamalardaki büyük avantajını korumaya devam etti. Toyota pilotu Evans ise Neuville'e yaklaşmaya devam etti.

Etap içerisinde Takamoto Katsuta korkutucu bir an yaşandı. Katsuta, "kask boyutunda" bir kayaya çarptı ve Toyota'sı havalandı. Katsuta, bir şekilde aracın kontrolünü sağladı ancak aracın altı hasar aldı.

Olay hakkında konuşan Katsuta, "Yolun ortasında, oldukça hızlı geçilen bir bölümde, kask boyutunda bir taş vardı. Çarpmamam imkansızdı, araba havaya yükseldi ve tabanda büyük bir delik var." dedi.

11. etabı ise diğer Toyota pilotu Evans kazandı. Gallerli pilot, Ogier'i sadece 0.2 sn ile arkasında bıraktı. Tanak ise ikilinin sadece 0.3 sn gerisinde 3. sırada yer aldı.

Neuville, bu etapta oldukça zorladı ancak liderin 1.4 sn arkasında kaldı. Sordo, bu etapta da vakit kaybetmeye devam etti. İspanyol pilotun, genel sıralamada 4. sırada bulunan Evans ile arasında sadece 20 saniye var.

Ogier, aracının ön bölümüne hasar almasına rağmen sabah bölümünün son etabını kazandı ve Tanak'ın yolda kalmasıyla birlikte sürpriz bir şekilde liderliğe yükseldi.

Son etapta aldığı hasarı anlatan Ogier, "Biz de iki kritik an yaşadık. Yarış çizgisinde iki büyük taş vardı ve onlardan kaçamadım. Neyse ki o an tam gaz gitmiyordum. Aracı kaldırmaya çalıştım ama yine de aracın ön tarafı oldukça büyük bir darbe aldı. Zor bir etaptı, hâlâ gidilecek çok yol var." dedi

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