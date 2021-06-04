İtalya Rallisi: Tanak, Sordo'nun önünde rahat bir şekilde lider

Sabah bölümünü domine eden Hyundai sürücüsü, zorlu ve kaygan çakıl zeminde yol avantajını değerlendirdi ve günü rahat bir şekilde ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Estonyalı sürücü, Hyundai'deki takım arkadaşlarından iki kez Sardinya'da kazanmayı başaran Dani Sordo'nun 19.4 sn önünde cumartesi günkü etaplara başlayacak.

Sordo bir ara ikinciliği kaybetse de 6. etapta en hızlı zamanı elde etmesinin ardından tekrar ikinciliğe yükseldi.

Hyundai Motorsports sürücülerinin ilk iki sırada yer aldığı cuma gününü Toyota Gazoo Racing WRT sürücüleri Sebastien Ogier ve Elfyn Evans 3. ve 4. sıralarda tamamladılar.

Hyundai'den Thierry Neuville, sondan ikinci etapta lastik patlatınca çok önemli zaman kaybetti ve dördüncülüğü Evans'a kaptırmış oldu.

Takamoto Katsuta, Toyota Yaris WRC ile mücadeleyi 5. sırada götürürken M-Sport için hayal kırıklığı dolu bir ralli olmaya devam ediyor. Teemu Suninen'in takla atmasının ardından takımın diğer sürücüsü Gus Greensmith 6. sırada giderken vites kutusu sorunu yaşadı ve 21. sıraya kadar gerilemiş oldu.

WRC2 sınıfında Mads Ostberg lider durumda bulunuyor. Onu Marco Bulacia takip ediyor.

WRC2'de rallinin favorilerinden kabul edilen Toksport WRT takımından Andreas Mikkelsen, 4. etapta yaptığı kazada takla barından hasar almasının ardından ralliye erken veda etti.

İtalya Rallisi, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek 12 etabın ardından sona erecek.

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