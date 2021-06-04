İtalya Rallisi: Tanak, Sordo'nun önünde rahat bir şekilde lider
Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Sardinya'da düzenlenen İtalya Rallisi'nin cuma gününde gerçekleştirilen 8 etabından 5'ini kazanarak günü lider tamamlayan isim oldu.
Sabah bölümünü domine eden Hyundai sürücüsü, zorlu ve kaygan çakıl zeminde yol avantajını değerlendirdi ve günü rahat bir şekilde ilk sırada tamamlayan isim oldu.
Estonyalı sürücü, Hyundai'deki takım arkadaşlarından iki kez Sardinya'da kazanmayı başaran Dani Sordo'nun 19.4 sn önünde cumartesi günkü etaplara başlayacak.
Sordo bir ara ikinciliği kaybetse de 6. etapta en hızlı zamanı elde etmesinin ardından tekrar ikinciliğe yükseldi.
Hyundai Motorsports sürücülerinin ilk iki sırada yer aldığı cuma gününü Toyota Gazoo Racing WRT sürücüleri Sebastien Ogier ve Elfyn Evans 3. ve 4. sıralarda tamamladılar.
Hyundai'den Thierry Neuville, sondan ikinci etapta lastik patlatınca çok önemli zaman kaybetti ve dördüncülüğü Evans'a kaptırmış oldu.
Takamoto Katsuta, Toyota Yaris WRC ile mücadeleyi 5. sırada götürürken M-Sport için hayal kırıklığı dolu bir ralli olmaya devam ediyor. Teemu Suninen'in takla atmasının ardından takımın diğer sürücüsü Gus Greensmith 6. sırada giderken vites kutusu sorunu yaşadı ve 21. sıraya kadar gerilemiş oldu.
WRC2 sınıfında Mads Ostberg lider durumda bulunuyor. Onu Marco Bulacia takip ediyor.
WRC2'de rallinin favorilerinden kabul edilen Toksport WRT takımından Andreas Mikkelsen, 4. etapta yaptığı kazada takla barından hasar almasının ardından ralliye erken veda etti.
İtalya Rallisi, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek 12 etabın ardından sona erecek.
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|1:26'58.000
|2
| Dani Sordo
Borja Rozada
|1:27'17.400
|19.400
|19.400
|3
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|1:27'34.200
|36.200
|16.800
|4
| Elfyn Evans
Scott Martin
|1:28'00.000
|1'02.000
|25.800
|5
| Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|1:28'01.200
|1'03.200
|1.200
|6
| Takamoto Katsuta
Daniel Barritt
|1:28'24.100
|1'26.100
|22.900
|7
| Mads Ostberg
Torstein Eriksen
|1:30'39.700
|3'41.700
|2'15.600
|8
| Jari Huttunen
Mikko Lukka
|1:31'06.700
|4'08.700
|27.000
|9
| Yohan Rossel
Alexandre Coria
|1:31'33.800
|4'35.800
|27.100
|10
| Pepe López
Diego Vallejo
|1:31'50.100
|4'52.100
|16.300
|11
|Jan Solans
Rodrigo Sanjuan
|1:31'57.400
|4'59.400
|7.300
|12
|Marco Bulacia
Marcelo Der
|1:32'43.600
|5'45.600
|46.200
|13
| Pierre-Louis Loubet
Florian Haut-Labourdette
|1:33'00.400
|6'02.400
|16.800
|14
| Nicolas Ciamin
Yannick Roche
|1:33'04.600
|6'06.600
|4.200
|15
| Chris Ingram
Ross Whittock
|1:34'01.500
|7'03.500
|56.900
|16
|Emilio Fernández
Ruben Garcia
|1:34'18.400
|7'20.400
|16.900
|17
|Fabrizio Zaldivar
Carlos delBarrio
|1:34'27.800
|7'29.800
|9.400
|18
|Alberto Heller
Marc Marti
|1:35'06.000
|8'08.000
|38.200
|19
| Martin Prokop
Zdeněk Jůrka
|1:35'42.000
|8'44.000
|36.000
|20
| Armin Kremer
Ella Kremer
|1:35'44.400
|8'46.400
|2.400
|21
|Alessio Profeta
Sergio Raccuia
|1:40'04.100
|13'06.100
|4'19.700
|22
|Jonathan Rieu
Jules Escartefigue
|1:42'40.100
|15'42.100
|2'36.000
|23
|Pablo Biolghini
Stefano Pudda
|1:44'13.100
|17'15.100
|1'33.000
|24
|"Piano"
Marco Menchini
|1:44'21.300
|17'23.300
|8.200
|25
|Mauro Miele
Luca Beltrame
|1:44'43.700
|17'45.700
|22.400
|26
| Enrico Brazzoli
Danilo Fappani
|1:45'06.000
|18'08.000
|22.300
|27
|Giuseppe Pozzo
Pier Paolo
|1:48'10.700
|21'12.700
|3'04.700
|28
|Gabriele Campagnoli
Nicola Arena
|1:49'02.500
|22'04.500
|51.800
|29
|Francesco Tali
Cristina Caldart
|1:53'11.600
|26'13.600
|4'09.100
|30
|Gian Battista
Marco Demontis
|1:57'56.300
|30'58.300
|4'44.700
|31
|Zoltán László
Attila Végh
|2:06'24.200
|39'26.200
|8'27.900
|32
|William Toninelli
Cinzia Tomasi
|2:08'00.300
|41'02.300
|1'36.100
|33
| Carlo Covi
Michela Lorigiola
|2:12'15.900
|45'17.900
|4'15.600
|34
|Egon Kaur
Silver Simm
|2:21'05.700
|54'07.700
|8'49.800
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|Editör
|Tom Howard