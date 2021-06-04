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WRC / İtalya Rallisi Etap raporu

İtalya Rallisi: Tanak, Sordo'nun önünde rahat bir şekilde lider

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Sardinya'da düzenlenen İtalya Rallisi'nin cuma gününde gerçekleştirilen 8 etabından 5'ini kazanarak günü lider tamamlayan isim oldu.

İtalya Rallisi: Tanak, Sordo'nun önünde rahat bir şekilde lider

Sabah bölümünü domine eden Hyundai sürücüsü, zorlu ve kaygan çakıl zeminde yol avantajını değerlendirdi ve günü rahat bir şekilde ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Estonyalı sürücü, Hyundai'deki takım arkadaşlarından iki kez Sardinya'da kazanmayı başaran Dani Sordo'nun 19.4 sn önünde cumartesi günkü etaplara başlayacak.

Sordo bir ara ikinciliği kaybetse de 6. etapta en hızlı zamanı elde etmesinin ardından tekrar ikinciliğe yükseldi.

Hyundai Motorsports sürücülerinin ilk iki sırada yer aldığı cuma gününü Toyota Gazoo Racing WRT sürücüleri Sebastien Ogier ve Elfyn Evans 3. ve 4. sıralarda tamamladılar.

Hyundai'den Thierry Neuville, sondan ikinci etapta lastik patlatınca çok önemli zaman kaybetti ve dördüncülüğü Evans'a kaptırmış oldu.

Takamoto Katsuta, Toyota Yaris WRC ile mücadeleyi 5. sırada götürürken M-Sport için hayal kırıklığı dolu bir ralli olmaya devam ediyor. Teemu Suninen'in takla atmasının ardından takımın diğer sürücüsü Gus Greensmith 6. sırada giderken vites kutusu sorunu yaşadı ve 21. sıraya kadar gerilemiş oldu.

WRC2 sınıfında Mads Ostberg lider durumda bulunuyor. Onu Marco Bulacia takip ediyor.

WRC2'de rallinin favorilerinden kabul edilen Toksport WRT takımından Andreas Mikkelsen, 4. etapta yaptığı kazada takla barından hasar almasının ardından ralliye erken veda etti.

İtalya Rallisi, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek 12 etabın ardından sona erecek.

Sıra Pilot / Co-pilot Toplam süre Fark Ara
1 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		1:26'58.000    
2 Spain Dani Sordo
Borja Rozada 		1:27'17.400 19.400 19.400
3 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		1:27'34.200 36.200 16.800
4 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		1:28'00.000 1'02.000 25.800
5 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		1:28'01.200 1'03.200 1.200
6 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		1:28'24.100 1'26.100 22.900
7 Norway Mads Ostberg
Norway Torstein Eriksen 		1:30'39.700 3'41.700 2'15.600
8 Finland Jari Huttunen
Mikko Lukka 		1:31'06.700 4'08.700 27.000
9 France Yohan Rossel
Alexandre Coria		 1:31'33.800 4'35.800 27.100
10 Spain Pepe López
Diego Vallejo 		1:31'50.100 4'52.100 16.300
11 Jan Solans
Rodrigo Sanjuan		 1:31'57.400 4'59.400 7.300
12 Marco Bulacia
Marcelo Der		 1:32'43.600 5'45.600 46.200
13 France Pierre-Louis Loubet
Florian Haut-Labourdette		 1:33'00.400 6'02.400 16.800
14 France Nicolas Ciamin
Yannick Roche		 1:33'04.600 6'06.600 4.200
15 Chris Ingram
Ross Whittock		 1:34'01.500 7'03.500 56.900
16 Emilio Fernández
United States Ruben Garcia 		1:34'18.400 7'20.400 16.900
17 Fabrizio Zaldivar
Spain Carlos delBarrio 		1:34'27.800 7'29.800 9.400
18 Alberto Heller
Spain Marc Marti 		1:35'06.000 8'08.000 38.200
19 Czech Republic Martin Prokop
Zdeněk Jůrka		 1:35'42.000 8'44.000 36.000
20 Armin Kremer
Ella Kremer		 1:35'44.400 8'46.400 2.400
21 Alessio Profeta
Sergio Raccuia		 1:40'04.100 13'06.100 4'19.700
22 Jonathan Rieu
Jules Escartefigue		 1:42'40.100 15'42.100 2'36.000
23 Pablo Biolghini
Stefano Pudda		 1:44'13.100 17'15.100 1'33.000
24 "Piano"
Marco Menchini		 1:44'21.300 17'23.300 8.200
25 Mauro Miele
Luca Beltrame		 1:44'43.700 17'45.700 22.400
26 Italy Enrico Brazzoli
Danilo Fappani 		1:45'06.000 18'08.000 22.300
27 Giuseppe Pozzo
Pier Paolo		 1:48'10.700 21'12.700 3'04.700
28 Gabriele Campagnoli
Nicola Arena 		1:49'02.500 22'04.500 51.800
29 Francesco Tali
Cristina Caldart		 1:53'11.600 26'13.600 4'09.100
30 Gian Battista
Marco Demontis		 1:57'56.300 30'58.300 4'44.700
31 Zoltán László
Attila Végh		 2:06'24.200 39'26.200 8'27.900
32 William Toninelli
Cinzia Tomasi		 2:08'00.300 41'02.300 1'36.100
33 Carlo Covi
Michela Lorigiola		 2:12'15.900 45'17.900 4'15.600
34 Egon Kaur
Silver Simm		 2:21'05.700 54'07.700 8'49.800
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Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Editör Tom Howard

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