Sardunya Rallisi: Ogier lider, Sordo kaza yaptı

Son Dünya Şampiyonu dört öğleden sonra etabının üçünü kazandı ve en yakın rakibi Dani Sordo'nun 15. etapta takla atmasının ve zafer umutlarını sona erdirmesinden 38.9 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Sordo ve yardımcı pilotu Borja Rozada, kazadan yara almadan kurtuldular ancak galibiyet ve podyum mücadelesi verirken bir anda ralliye veda etmiş oldular.

Hyundai'nin diğer sürücüsü Ott Tanak da sabahki 12. etapta bir kayaya çarpmasının ardından 40 saniye farkla lider götürdüğü ralliye veda etmek zorunda kalmıştı.

Bu iki ismin ralliye veda etmesiyle beraber Ogier ralliyi rahat şekilde ilk sırada götürürken, takım arkadaşı Evans da genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi ve böylelikle Toyota 1-2 oldu.

Thierry Neuville, kalan tek Hyundai sürücüsü olarak üçüncü sırada yer alıyor ve lider Ogier'in 1 dakika 6 saniye gerisinde. Onu da Toyota'dan Takamoto Katsuta takip ediyor.

Neuville, "Fark oldukça büyük ve bazı etaplarda denesem de yeterli hızım yoktu. Bazı ayarlar denedik, farklı damperlere geçtik fakat her şey bir araya gelmiyor. İhtiyacımız olan performansı bulmakta zorlanıyorum. Bundan çok fazlasını yapamam." dedi.

Sardunya'nın zorlu etaplarının ardından sadece dört WRC otomobili yola devam ediyor.

Etkileyici bir performans sergileyen Jari Huttunen, Citroen'den Mads Ostberg'in önünde WRC2'yi lider götürüyor ve genel klasmanda lider.

Etap galipleri

SS13 : S. Ogier

SS14 : S. Ogier

SS15 : S. Ogier

SS16 : E. Evans

Sardunya Rallisi: 16. Etap Sonrası klasman

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images