İspanya Rallisi: Neuville lider, Ogier yakından takipte

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Rekabetçi başlayan Cuma sabahı boyunca liderlik üç sürücü arasında el değiştirdi: ilk iki etabı kazanan Kalle Rovanpera, üçüncü etabın galibi Ogier ve son olarak Neuville.

Üçüncü ve dördüncü etaplarda geride kalmasının ardından 4.2 saniye geriye düşen Rovanpera'yı son İspanya Rallisi galibi Ott Tanak izledi. Beşinci sırada Elfyn Evans, altıncı sırada Dani Sordo, yedinci sırada ise puan serisi geçen ralli sona eren Takamoto Katsuta yer aldı.

M-Sport sürücüleri ise güne yavaş başladılar. Craig Breen sekizinci, Adrien Fourmaux dokuzuncu, Gus Greensmith ise onuncu sıradaydı.

Cuma sabah özeti:

Gece yağan yağmurun ardından iki yeni etabın çamurla kaplandığını gördük, bu da zeminin bozulmasına ve koşulların beklenene göre daha da kötüleşmesine sebep oldu.

Dolayısıyla yola ilk çıkan Rovanpera büyük avantaj sahibiydi ve ilk etabı Neuville'in 1.2 saniye önünde galip bitirmeyi başardı. Pek de iyi bir etap geçirmediğini söyleyen yeni şampiyon, rakiplerine karşı inisiyatif alabilmesine yetecek zamanı elde ettiğini de kabul etti.

Üçüncü sırada tempo bulmakta zorlanan Tanak, dördüncü sırada ise sadece 0.1 saniye geride Ogier yer aldı. Ogier'i Evans, Sordo ve Breen takip etti.

Benzer koşullarda gerçekleştirilen ikinci etapta yine Rovanpera büyük avantaj sahibiydi ve yine Neuville'in 2.1 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı. Üçüncü sırada ise 3 saniye gerideki Evans yer aldı.

Evans'ın sadece 0.1 gerisinde yer alan Ogier dördüncü, hibrit ünite arızası yaşayan ve 7.3 saniye kaybeden Tanak ise beşinci sıradaydı.

İlk iki etaptaki zorlu koşullardan en çok çeken takım ise hiç şüphesiz ki M-Sport oldu, Breen, Greensmith ve Fourmaux yola geç çıkmaları nedeniyle lider grubun bir hayli gerisinde kaldılar.

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Rovanpera'nın üstünlüğü üçüncü etapta sona erdi, nitekim çok hızlı bir zaman elde eden ve etap galibiyetine uzanan Ogier ralli liderliğini de ele geçirdi!

Neuville bir kez daha ikinci olurken, Rovanpera'nın önden kaymayla boğuşarak 8.2 saniye geride ancak dördüncü olabilmesi sonucu genel klasmanda da ikinciliğe yükseldi! Fin sürücü, etabın ardından üçüncü sıraya geriledi.

Sıkıntılı bir etap geçiren diğer isimler ise yol notları nedeniyle doğru tempoyu yakalayamayan ve 22 saniye geride kalan Breen ile sol ön lastiğinin janttan ayrılması nedeniyle zaman kaybederek 49.4 saniye kaybeden Pierre-Louis Loubet oldu.

Loubet zaman kaybetmesinin ardından 9. sıradan 11. sıraya geriledi.

Ralli liderliği dördüncü etapta bir kez daha el değiştirdi ve günün ilk etap galibiyetini elde eden Neuville, Ogier'in etabı 2.4 saniye geride üçüncü tamamlaması sonrası liderliğe yükseldi!

Tanak etabı 1.8 saniye geride ikinci tamamladı, ancak etabın ardından bir alternatör arızası yaşaması nedeniyle tamir için duraklamak zorunda kaldı.

Rovanpera ise zorlu bir etap daha geçirdi ve 2.6 saniye geride dördüncü oldu.