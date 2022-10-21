İspanya Rallisi: Cuma gününün lideri Ogier

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Cuma günü öğleden sonra kontrolü eline alan Ogier, günü 4.8 saniye farkla lider kapatıyor, hemen arkasında ise tempo yakalamayı başaran Rovanpera yer almakta.

4. etabın ardından liderliği çok az farkla Thierry Neuville'e devreden Ogier, beşinci etapta galibiyete ulaşarak liderliği geri aldı. Öğleden sonraki dört etapta istediğini elde edemeyen Neuville 12.5 saniye geride üçüncü, hibrit sorunlarıyla boğuşmaya devam eden Tanak ise 20 saniye geride dördüncü.

Kendi evinde parkura çıkan Dani Sordo ise lastik patlatarak ciddi kaybetti, ancak Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta'nın da lastik patlatmasıyla birlikte günü 5. sırada tamamlamayı başardı. Evans altı, M-Sport sürücüsü Craig Breen yedinci, Katsuta ise sekizinci sırada.

Cuma öğleden sonra özet

Sabah geçilen dört etabın ikinci geçilişinde hava bulutluydu ancak yol halen kirliydi, bu da yola ilk çıkan sürücülerin avantaj kazanmasını engelledi.

Ogier etabı lider tamamlarken hemen arkasında öğle arası alternatör değiştiren Tanak yer aldı. Üçüncü sırada Sordo, dördüncü sırada Evans bulunmaktaydı, iki sürücü birebir aynı zamanı elde ettiler.

Üçüncü ve dördüncü etaplarda tempo tutturamayan Rovanpera bu etapta da nispeten yavaş kalarak beşinci oldu, Neuville ise 3.7 saniye geride kalarak yedinci sırada yer aldı, dolayısıyla ralli liderliğine de şimdilik veda etti.

Herkesin rekabetçi olduğu etapta 11 Rally1 aracını sadece 6.8 saniye ayırdı.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Altıncı etap başlamadan kısa bir süre önce hafif bir yağmur geçişi gerçekleşti, bu da koşulların bir hayli karmaşıklaşmasına sebep oldu.

Değişken koşulları sevdiği bilinen Rovanpera böylece tempo tutturmayı başardı ve rallideki üçüncü galibiyetine ulaştı. Fin pilot genel klasmanda da Neuville'i geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. Ralli lideri Ogier ise 2.2 saniye geride ikinciydi.

Lastik değiştiren Sordo üçüncü, Katsuta dördüncü, Loubet beşinci, Tanak ise altıncıydı. Bu etapta da hayal kırıklığı yaşayan Neuville ise yedinci sırada kaldı.

Yedinci etapta da yüksek temposunu sürdüren Rovanpera, arka arkaya ikinci, toplam dördüncü etap galibiyetine ulaştı, ancak Ogier sadece 0.7 saniye gerideydi. Biraz bile olsa yükselişe geçen Neuville üç, Tanak ise dördüncü sırada yer aldı.

Etabın son beş kilometresi ciddi dramaya tanıklık etti, nitekim Evans, Katsuta ve Sordo üçlüsü arka arkaya sol ön lastiklerini patlattılar!

Evans ve Katsuta lastik arızaları nedeniyle şaşkınlık yaşarken, Sordo patlamasına yola saçılan taşların neden olduğuna inanmakta.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Soruna rağmen sadece 56.6 saniye kaybeden Sordo, Evans'ın önünde beşinciliğe yükselmeye başladı. Breen ise hibrit ünitesinde sorunlar yaşayan Katsuta'yı geçerek yedinciliğe yükseldi.

Son etapta Ogier dizginleri yeniden ele aldı ve Rovanpera'nın 1.2 saniye önünde etap galibiyetine ulaşarak rakibinin daha fazla yükselmesine engel oldu.

Üçüncü sırada gaza basan Loubet, dördüncü sırada 0.7 saniye gerideki Loubet, beşinci sırada ise yine hibrit arızası yaşayan Tanak yer aldı.