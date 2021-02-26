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WRC / İsveç Rallisi / Son dakika

Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"

Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Hyundai patronu Andrea Adamo, bu hafta sonu düzenlenecek Finlandiya Arktik Rallisi’nde WRC takımından galibiyetten aşağısını beklemediklerini söyledi.

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Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"

Geçtiğimiz ay, sezonun açılışın yapıldığı Monte Carlo Rallisi’nde Sebastien Ogier rekor kırarak 8. galibiyetini aldıktan sonra Hyundai, üreticiler şampiyonasında kendilerini şimdiden Toyota’nın 22 puan gerisinde buldu.

Adamo etkinlik sonrası takımın iletişim kanalından halka açık bir şekilde takımın performansını eleştirdi. Adamo’nun öfkesi özellikle, Ott Tanak’ın yarış dışı kalması ve -sonrasında askıya alınmış olsa da- kural ihlali sebebiyle ralliden men cezası almasından kaynaklanıyordu.

Aynı zamanda geleneksel sezon açılışı rallisinden birkaç gün önce Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul’la ortaklığını, 2021 sezonunda devam ettirmeyeceğini açıklayarak basının ilgisini üstüne çekmişti.

Adamo, “Monte Carlo’da sezona planladığımız şekilde bir başlangıç yapamadığımız sır değil.”

“Finlandiya Arktik Rallisi bunu düzeltmemiz için bize bir fırsat tanıyor. Önceki kar etkinliklerinde her 3 sürücümüz de podyuma çıktı, yani zorlu koşullarda iyi bir hız yakalayabildiğimizi biliyoruz.”

“Yepyeni bir etkinlik olması, heyecan verici bir meydan okuma sağlıyor, fakat ünümüze yaslanamayız. Her 3 gün de en iyi performansımızı sergilemeliyiz – galibiyetten aşağı her sonuç kötü bir sonuçtur.” dedi.

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Rovaniemi merkezli Finlandiya Artik Rallisi için yapılan hazırlıklarda Tanak, Thierry Neuville ve Hyundai’nin genç sürücüsü Oliver Solberg, Lapland bölgesinde i20 Coupe Dünya Ralli Aracı’nı zorlu testlere tabi tuttu.

Aynı zamanda Tanak ve Neuville, komşu ülke Estonya’da düzenlenen Otepaa Kış Rallisi’ne katıldı ve baştan sona ralliyi domine etti fakat buna rağmen Tanak ve Adamo, sezonun tek kış yarışını Toyota’nın lider götürebileceğini düşünüyor.

Ralli için yapılan hazırlıkların planlandığı gibi gidip gitmediği sorusunu Adamo şöyle cevapladı: “Her zaman farklı yapmayı ya da test edebilmeyi dileyeceğiniz bir şeyler olacaktır, fakat ekibimizin kararlı olduğunu görüyorum ve bu iyi bir şey. Umarım, durumumuz Monte Carlo’dakinden iyi olur.”

“Her zaman bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışmak için bir yol vardır, fakat karakterim gereği Arktik Ralli için yapılan hazırlıklardan memnun kaldığımı söylemem zor.”

“Fakat Dünya Ralli Şampiyonası’na kazanmak ve M-Sport/Toyota’yla mücadele etmek için girdik, bu bizim işimiz ve kendimizi buna adadık.”

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