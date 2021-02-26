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WRC / Son dakika

Fourmaux, Hırvatistan Rallisi için hazırlanıyor

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Yükselen Fransız yetenek Adrien Fourmaux, Dünya Ralli Şampiyonası’nın, Nisan ayında Hırvatistan Rallisi'nde M-Sport’la yarışacak.

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Fourmaux, Hırvatistan Rallisi için hazırlanıyor

Red Bull’un 25 yaşındaki Fourmaux'ya destek vermesi ile, sürücünün Ford Fiesta WRC aracındaki sürüşünün kesinleşmesi haberleri üst üste geldi.

Geçtiğimiz ay M-Sport, Fourmaux’nun, 2021 yılında WRC2 sezonunun yanında, seçili WRC araçlarında yarışacağı açıklamıştı.

M-Sport Ford Takım Patronu Richard Millener, Fourmaux’nun geçen kasımda Ralli Islas Canarias’daki galibiyeti de dahil, son dönemdeki performanslarının, kariyerinde bir sonraki adıma geçmek için kanıt olduğunu söyledi.

Bu sırada, Red Bull’la ilişkilerinin yeniden başlaması sonucunda, M-Sport Ford’un üzerinde 2018’den beri ilk defa ünlü enerji içecek markası yerini alacak.

Millener, ‘’Red Bull’la olan partnerliğimizi yeniden canlandırmak üzere yapılan çalışmalar sahne arkasında uzun süredir devam ediyordu ve bunların meyve verdiğini görmek çok güzel.’’

‘’Adrien ve Renaud şu ana çalıştığım, işlerine kendini en çok adamış iki kişi ve bu yeteneklerin ve çok çalışmanın, motor sporlarında ikonik bir marka olan ve sürücü potansiyeline gelindiğinde Malcolm kadar gözü açık olan Red Bull’un desteğiyle ödüllendirilecek olması harika.’’

‘’Açıkça, Adrien’da bizim gördüğümüz aynı Ogier tarzı performansı gördüler.’’

‘’O inanılmaz akıllı bir sürü ve çok potansiyele sahip. Onun gelişimine şahit olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu önemli yılda gelişimine yardımcı olacağız.’’ dedi.

Fourmaux’nun, WRC2 sezonunun ikinci turu olan bu haftaki Finlandiya Arktik Ralli’siyle geri dönüyor. Sürücü, eski M-Sport sürücüsü ve seriye Volkswagen Polo R5’le dönüş yapan Esapekka Lappi ve şu andaki puan lideri Andreas Mikkelsen’le rekabet içinde olacak.

2017 ve 2018 sezonlarında M-Sport’la birlikte şampiyonayı kazanan alan Ogier hakkında konuşan Fourmaux, ‘’Bu sene WRC’ye çıkıp, ralli kahramanlarımın izini takip etmek için çok heyecanlıyım.’’ dedi.

Sözlerine şunları ekledi: ‘’Bu sezon benim için çok önemli ve sadece M-Sport’un değil aynı zamanda Red Bull’un da beni bu süreçte destekleyecek olması hem mahcup edici hem de motivasyon verici.’’

‘’2021 sezonum, WRC2’deki Monte Carlo Rallisi’ndeki ikinciliğimle iyi başladı. Şimdi ise hedefim, Red Bull ve M-Sport’un destekleriyle devam edeceğim WRC 2 sezonumda, Finlandiya Arctic Rallisi’nde iyi sonuç almak.’’

‘’Aynı zamanda, Hırvatistan Rallisi’nde yapacak olduğum WRC başlangıcıma da odaklandım. Bunun, üst düzey dünya rallisindeki uzun bir kariyerde ilk adım olacağını düşünüyorum.’’

Çeviri: Betim Aker

 

 

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Editör Jason Craig

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