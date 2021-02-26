Arctic Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Tanak ve Hyundai

2021 İsveç Rallisi'nin takvimden çıkarılmasının ardından, takvimde İsveç'in yerini alan Arctic Finlandiya Rallisi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve sürücüler yaptıkları çeşitli testlerin ardından bugün Shakedown etabıyla gaza bastılar.

Ott Tanak, toplamda üç deneme yaptı ve bunların her birinde derecesini geliştirdi. İlk denemesinde 2:43.0 yapan Tanak, daha sonra 2:40.3 ve son olarak 2:35.4 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Hyundai'nin iyi gözüktüğü Shakedown etabında, Thierry Neuville 2:36.1 ile ikinci en iyi zamanı yaptı.

Toyota sürücüleri arasında en iyisi Takamoto Katsuta'ydı ve 2:39.8 ile 4.4 saniye geride üçüncü oldu.

İlk altının beşi, Hyundai araçlarından oluştu.

Pierre Louis Loubet, Katsuta ile aynı zamanı yapıp dördüncü olurken, bu hafta sonu üçüncü Hyundai WRC ile yarışan Craig Breen 2:39.9'la beşinci sırada yer aldı.

İlk kez Hyundai'nin WRC otomobilini süren Oliver Solberg, etkileyici bir gelişim kaydetti ve 2:40 ile sadece 4.6 saniye geride altıncı oldu.

Toyota sürücüleri Kalle Rovanpera, Sebastien Ogier ve Elfyn Evans ise gerilerde kaldı.

Rovanpera ilk denemesindeki 2.40.5'lik zamanıyla yedinci olurken, Ogier 2.41.3 yapıp dokuzuncu oldu.

Evans ise ilk denemesindeki 2.45.1'lik zamanıyla ancak 12. olabildi. Gus Greensmith en iyi M-Sport Ford sürücüsü olarak sekizinci olurken, Teemu Suninen 10. oldu.

WRC2 sürücüleri arasında en iyisi, 2.45 yapan Andreas Mikkelsen oldu ve etabı 11. bitirdi.