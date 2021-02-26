WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
1. Gün:
01 Saat
:
13 Dakika
:
00 Saniye
Tüm programı gör
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
20 May
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
117 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Estonya Rallisi
15 Tem
Sıradaki Etkinlik
138 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
29 Tem
Sıradaki Etkinlik
152 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Belçika Rallisi
13 Ağu
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
19 Ağu
Canceled
R
WRC
Şili Rallisi
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
194 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İspanya Rallisi
14 Eki
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
257 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"
WRC / Arktik Ralli / Etap raporu

Arctic Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Tanak ve Hyundai

Ekleyen:
, Editör

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arctic Finlandiya Rallisi'nde Shakedown'un en hızlısı Hyundai sürücüsü Ott Tanak oldu.

paylaşım
yorumlar
Arctic Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Tanak ve Hyundai

2021 İsveç Rallisi'nin takvimden çıkarılmasının ardından, takvimde İsveç'in yerini alan Arctic Finlandiya Rallisi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve sürücüler yaptıkları çeşitli testlerin ardından bugün Shakedown etabıyla gaza bastılar.

Ott Tanak, toplamda üç deneme yaptı ve bunların her birinde derecesini geliştirdi. İlk denemesinde 2:43.0 yapan Tanak, daha sonra 2:40.3 ve son olarak 2:35.4 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Hyundai'nin iyi gözüktüğü Shakedown etabında, Thierry Neuville 2:36.1 ile ikinci en iyi zamanı yaptı.

Toyota sürücüleri arasında en iyisi Takamoto Katsuta'ydı ve 2:39.8 ile 4.4 saniye geride üçüncü oldu.

İlk altının beşi, Hyundai araçlarından oluştu.

Pierre Louis Loubet, Katsuta ile aynı zamanı yapıp dördüncü olurken, bu hafta sonu üçüncü Hyundai WRC ile yarışan Craig Breen 2:39.9'la beşinci sırada yer aldı.

İlk kez Hyundai'nin WRC otomobilini süren Oliver Solberg, etkileyici bir gelişim kaydetti ve 2:40 ile sadece 4.6 saniye geride altıncı oldu.

Toyota sürücüleri Kalle Rovanpera, Sebastien Ogier ve Elfyn Evans ise gerilerde kaldı.

Rovanpera ilk denemesindeki 2.40.5'lik zamanıyla yedinci olurken, Ogier 2.41.3 yapıp dokuzuncu oldu.

Evans ise ilk denemesindeki 2.45.1'lik zamanıyla ancak 12. olabildi. Gus Greensmith en iyi M-Sport Ford sürücüsü olarak sekizinci olurken, Teemu Suninen 10. oldu.

WRC2 sürücüleri arasında en iyisi, 2.45 yapan Andreas Mikkelsen oldu ve etabı 11. bitirdi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"

Önceki haber

Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Arktik Ralli
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Salo: "Ferrari hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı"

4s
2
Formula 1

Perez: "Deneyimim Verstappen'i yenmek için "büyük" bir silah olacak"

5s
3
Formula 1

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

17s
4
Formula 1

McLaren, 2021 aracının gelişimi hakkındaki kararı sezon başladıktan sonra verecek

2s
5
Formula 1

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

16s
Son Haberler
Arctic Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Tanak ve Hyundai
WRC

Arctic Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Tanak ve Hyundai

34dk
Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"
WRC

Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"

5s
Ogier: "Rovanpera Arctic Finlandiya Rallisi'ni kazanabilir"
WRC

Ogier: "Rovanpera Arctic Finlandiya Rallisi'ni kazanabilir"

24 Şub 2021
Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor
WRC

Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor

14 Şub 2021
Lappi 2022'de WRC'ye dönebilmek için test sürücüsü olmaya sıcak bakıyor
WRC

Lappi 2022'de WRC'ye dönebilmek için test sürücüsü olmaya sıcak bakıyor

14 Şub 2021
Son Videolar
Sébastien Ogier 2021 Finlandiya Arktik Ralli'si için Toyota Yaris WRC aracını test ediyor 03:50
WRC
7 Şub 2021

Sébastien Ogier 2021 Finlandiya Arktik Ralli'si için Toyota Yaris WRC aracını test ediyor

WRC 2021 - Monte-Carlo Rallisi- En İyi Anlar (HD) 04:33
WRC
26 Oca 2021

WRC 2021 - Monte-Carlo Rallisi- En İyi Anlar (HD)

Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü gün 03:42
WRC
24 Oca 2021

Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü gün

WRC Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü günün en iyileri 04:47
WRC
24 Oca 2021

WRC Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü günün en iyileri

1991 Monte Carlo Rallisi - Carlos Sainz'ın 1. etap performansı 02:58
WRC
23 Oca 2021

1991 Monte Carlo Rallisi - Carlos Sainz'ın 1. etap performansı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Alfa Romeo, Adler Group ile yeni kontrat imzaladı
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, Adler Group ile yeni kontrat imzaladı

McLaren, 2021 aracının gelişimi hakkındaki kararı sezon başladıktan sonra verecek
Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracının gelişimi hakkındaki kararı sezon başladıktan sonra verecek

Bottas, W12 için koltuk ayarı yaptırdı
Formula 1 / Son dakika

Bottas, W12 için koltuk ayarı yaptırdı

Çok Okunanlar Bugün

Salo: "Ferrari hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Salo: "Ferrari hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı"

Perez: "Deneyimim Verstappen'i yenmek için "büyük" bir silah olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Deneyimim Verstappen'i yenmek için "büyük" bir silah olacak"

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

McLaren, 2021 aracının gelişimi hakkındaki kararı sezon başladıktan sonra verecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracının gelişimi hakkındaki kararı sezon başladıktan sonra verecek

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

Verstappen: "Sprint yarışına değil, galibiyet için yarışan daha fazla takıma ihtiyaç var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sprint yarışına değil, galibiyet için yarışan daha fazla takıma ihtiyaç var"

Jenzer, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı
FIA F3 FIA F3 / Son dakika

Jenzer, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı

Haas, Bahreyn kazası sonrası Grosjean'ın IndyCar sponsoru olmaktan vazgeçmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Bahreyn kazası sonrası Grosjean'ın IndyCar sponsoru olmaktan vazgeçmiş

Son Haberler

Arctic Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Tanak ve Hyundai
WRC WRC / Etap raporu

Arctic Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Tanak ve Hyundai

Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"
WRC WRC / Son dakika

Hyundai Finlandiya Rallisi'nde "galibiyetten aşağısını kabul etmiyor"

Ogier: "Rovanpera Arctic Finlandiya Rallisi'ni kazanabilir"
WRC WRC / Son dakika

Ogier: "Rovanpera Arctic Finlandiya Rallisi'ni kazanabilir"

Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor
WRC WRC / Son dakika

Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.