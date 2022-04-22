Hırvatistan Rallisi: Lappi ralliye veda etti, Evans lastik patlattı

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İlk kez Hırvatistan Rallisi'ne katılan Lappi, ilk etapta aracının kontrolünü kaybedip, bir kayaya çarpmasının ardından GR Yaris'in sağ ön tarafına büyük hasar verdi.

Lappi aracını etabın güvenli bir noktasına götürmeyi başardı fakat yaptığı incelemede süspansiyon ve tahrik milinde hasar olduğunu keşfetti. Bu da onu ralliden çekilmeye zorladı.

Toyota takım patronu Jari Matti Latvala, Lappi'nin cumartesi günü ralliye dönmesi için aracında gerekli düzeltmeleri yapabilmelerini düşünüyor.

Latvala, ”Esapekka sadece beş kilometre gidebildi ve ardından bir kayaya çarptı. Bundan ötürü de sağ ön süspansiyona hasar verdi. Aracı geri aldığımızda kolayca düzeltebileceğimizden ve yarın yeniden başlayacağından eminim. Bu etkinlikle ilgili tecrübesi yoktu ve bugün sadece dört kilometre gidebildi." dedi.

Ayrıca bu etapta Toyota'nın diğer sürücüsü Elfyn Evans da kendisine 1 dakika 20 saniyeye mâl olan bir lastik patlaması yaşadı. Bu lastik patlamasının ardından geriye düşen Evans'ın galibiyet umutları büyük darbe aldı.

Öte yandan M-Sport Ford sürücüsü Pierre Louis Loubet de şanssızdı ve ön tarafta çifte lastik patlaması yaşadı. Neyse ki aracında iki yedek lastik vardı.

Gece yağan yağmur, asfalt zemindeki tutuşu düşürdü ve M-Sport'un diğer sürücüsü Gus Greensmith de tehlikeli bir an yaşadı. Fakat büyük bir darbe almadan yola devam edebildi.