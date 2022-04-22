WRC Hırvatistan: Rovanpera net şekilde zirvede

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Ralliye ilk başlayan isim olarak temiz koşullardan en iyi şekilde yararlanan Rovanpera, ıslak ve kaygan asfalt üzerinde gerçekleştirilen sabah etaplarında dört etabın üçünü kazandı ve an itibariyle ilk sıranın sahibi konumunda yer alıyor.

Toyota sürücüsü, Hyundai ile sağlam bir performans ortaya koyan Neuville'in 12.5 saniye önünde yer aldı. Rovanpera'nın takım arkadaşı Ott Tanak ise 47.3 saniye geride üçüncü sırada.

M-Sport'tan Craig Breen, Tanak'ın 1.9 saniye gerisinde 4. olurken, takım arkadaşı Gus Greensmith beşinci sırada yer aldı. Ancak, 3. etapta yoldan çıkan Adrien Fourmaux'yu ve toplam üç kez lastik patlatmasının ardından ralliye veda eden Pierre-Louis Loubet'i kaybeden Ford için zor bir gün oldu.

Elfyn Evans'da lastik sorunlarından muzdarip olan bir isimdi. Sabah etaplarında iki kez sol ön lastiğini patlatan Evans, sabahı Rovanpera'nın 2 dakika 01 saniye gerisinde, altıncı Oliver Solberg ve yedinci Takamoto Katsuta'nın arkasında, sekizinci sırada tamamladı. Esapekka Lappi ise henüz ilk etapta ralliye veda etti.

Kalle Rovanpera, Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota

Kaygan zeminle boğuşan ekipler ve pilotların virajlarda çamuru yüzeye çekmesinden ötürü giderek daha kirli hale gelen yollar ile birlikte ralli olaylı başladı.

Rovanpera ilk etapta kabarcıklanan zeminde iyi bir tur atarak ikinci Neuville'in 4.1 saniye önünde etabın galibi oldu. İkinci Neuville, etap esnasında az kalsın bir çukura saplanıyordu.

Belçikalı ralli sürücüsü etabı "korkunç" olarak nitelendirdi, diğer birçok sürücü de Neuville'a katılmakta.

Breen üçüncü, Tanak dördüncü olurken, Greensmith bir ağaca çarpmaktan kıl payı kurtulduğu ve bir çimenlik alana tırmanmak zorunda kaldığı çılgın bir andan sonra etaba devam edebildi.

Solberg ayrıca spin atarak zaman kaybetti, ancak en kötüsünü Toyota'dan Lappi ve Evans ile M-Sport'tan Loubet yaşadı.

Lappi bir sağ virajı keserken bir kayaya temas etti ve sağ ön süspansiyonuna zarar vererek günü erkenden kapattı, Evans ise sol ön lastiğini patlatarak 1 dakika 20 saniyelik bir kayıp yaşadı.

Loubet her iki lastiğini de patlattığı için daha şanssız sayılabilirdi, ancak Fransız sürücü iki lastiğe sahip olduğu için lastiklerini yenilemeyi başardı.

Bu arada, Fransız her iki ön lastiğinde de patlaklar aldığı için Loubet kendini şanssız sayabilirdi, ancak iki yedek lastik taşıdığı için kauçuğunu yenilemeyi başardı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Rovanpera güçlü performansını ikinci etabı da kazanarak devam ettirdi. Neuville ise 7.5 saniye geride yine ikinci oldu.

Breen ıslak zeminde zorlanarak temposunu yitirdi ve 12 saniye kaybetmesinin ardından üçüncü sırayı Tanak'a kaptırdı. Breen'in takım arkadaşı Loubet ise bir kez daha lastik patlatarak Cuma gününü tamamen kapattı.

Yağmur üçüncü etap start alırken yeniden başladı. Rovanpera üçüncü etabı kazanamamasına rağmen temposunu korudu.

Evans şanssızlıklarla boğuştuğu ilk iki etabın ardından üçüncü etabı kazanmayı başardı. Rovanpera sadece 2.6 saniye geride ikinci, Tanak üçüncü, Breen ise dördüncü oldu.

Herhangi bir sıkıntı yaşamayan tek M-Sport olan Fourmaux ise etaba başlamasının henüz 200 metre sonrasında aracın arkasını kaybederek yoldan çıktı. Fourmaux, son etapta yer alamadı.

Rovanpera güçlü performansını dördüncü etabı da kazanarak sürdürdü. Neuville son etapta daha yakındı, yalnızca 0.7 saniye geride ikinci oldu. Breen üçüncü, Tanak ise dördüncüydü.

Ralli, öğleden sonra etaplarıyla devam edecek.