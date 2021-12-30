Greensmith: "Yeni 2022 Rally1 WRC araçları, öncekilerden daha hızlı olacak"

WRC, gelecek yılın Ocak ayında, Monte Carlo Rallisi'yle birlikte yeni bir döneme girecek ve Rally1 kurallarına göre inşa edilmiş yeni araçlara geçiş yapacak.

Rally1 sınıfındaki araçlar, 2021 WRC araçlarındaki 1,6 litrelik turbo motora bağlı olan, yeni bir 100kW hibrit ünitesine sahip olacak ve aynı zamanda araçların şasi/kafes tasarımı da önemli ölçüde değişecek ve güçlenecek.

Hibrit ünitenin etkilenmesi, Rally1 araçlarını öncekilere kıyasla daha ağır hale getirecek fakat hibrit güç devreye gireceği için araçlar 500 beygir güç üretebilecek.

Yeni araçların sezona, en azından önceki nesle göre daha yavaş başlaması bekleniyor, bu durum sürücülerin ve taraftarların tepkisini çekiyor. Fakat Greensmith, takımlar Rally1 araçlarına adapte olup, gelişim kaydetmelerinin ardından önceki nesil WRC araçların seviyesine geleceklerinden emin.

Greensmith, "Bu, gerçekten çok heyecan verici bir proje, her şey iyi hissettiriyor ve bence son derece heyecan verici bir otomobil nesli olacak."

"Oldukça fazla olumsuz baskı var ama bence şu an sahip olduğumuz araçlardan çok daha hızlı olacaklar ve bunun iyi göründüğünü düşünüyorum."

Gus Greensmith, M-Sport Ford WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Bunun zaman içerisinde gelişeceğini düşünüyorum. Sürdüğümüz araçlar 2017'de üretildiler ve beş yıl içerisinde gelişmeleri için çok fazla zaman vardı, haliyle doğal bir ilerleme süreciydi."

"Puma'nın ne kadar test edildiğini ve sürekli geliştiğini gösteren Youtube'daki videoları herkes gördü, hâlâ bitmiş değil" dedi.

2021'de toplam beş kez ilk altıya giren Greensmith, yeni Puma ile 2022'de yeni bir başlangıç ​​yapmayı sabırsızlıkla bekliyor.

"Kesinlikle yarışları sabırsızlıkla bekliyorum ve daha şimdiden kendimi bir Puma'ya girmeye hazır hissediyorum."

"M-Sport'un başından itibaren çok güçlü bir araç üretebileceğini biliyoruz ve Ford ile Ford Performance'ın aldıkları desteğe bakarsak, geçmişe kıyasla daha yoğun, bu yüzden herkesin sessiz bir iyimserlik içerisinde olduğunu düşünüyorum."

"Her zaman hızlıydık, her şey tutarlılık ve düzenli olarak iyi sonuç almakla ilgiliydi."

"Bütün yıl boyunca sadece bir hata yaptık, bu yüzden çok geliştik ve daha dayanıklıydık. Gelecek yıl Puma ile kesinlikle çok daha hızlı olmak istiyoruz."

Greensmith, önümüzdeki ay yapılacak Monte Carlo Rallisi'nde birlikte yarışacağı takım arkadaşları Craig Breen, Adrien Fourmaux ve Sebastien Loeb ile beraber M-Sport Rally1 Ford Puma ile önemli miktarda mesafe tamamladı.