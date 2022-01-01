M-Sport, 2022 WRC sezonu öncesinde yeni bir teknik direktör atadı

İngiliz ekip, WRC'nin yeni Rally1 kurallarının bir parçası olarak, hibrit ünitelere geçiş yapacağı 2022 sezonunun başlangıcına kısa bir süre kala, teknik departmanın başına Williams'ın geçtiğini duyurdu.

Bu hamle, Christian Loriaux'nun M-Sport teknik direktörlüğünü bırakarak Hyundai'ye geçiş yapmasından yedi ay sonra gelmiş oldu.

Williams'ın bu göreve geçişi, M-Sport'ta geçirdiği 25 yılın ardından geldi. Geride kalan süreçte Williams, 2005 Ford Fiesta ST Group N aracı da dahil olmak üzere çok sayıda aracın gelişimine yardım etti.

Williams o zamandan bu yana, pek çok mühendislik projesinde yer alırken, son beş sezonda 32 zafer ve 68 podyum alan 2017 Ford Fiesta WRC'nin tasarımı ile gelişiminden sorumluydu.

Bu yıl M-Sport tarafından kullanılmaya başlanacak olan Rally1 Ford Puma'nın gelişim sürecinde de yer alan Williams, "Özellikle spor için böylesine önemli bir değişikliğin yapıldığı dönemde teknik ekibe bir bütün olarak liderlik etme fırsatı verilmesi büyük bir ayrıcalık."

"Yenilikçi, azimli ve kararlı mühendis ve tasarımcılardan oluşan küçük bir ekibimiz var. Motor sporlarının en üst seviyesinde yarışan ve kazanan otomobiller üretmeleri adına onlara yardım etmekten, liderlik etmekten ve onlara destek olmaktan büyük onur duyuyorum." dedi.

M-Sport patronu Malcolm Wilson şunları ekledi: "Chris, M-Sport'ta birçok başarılı projeden sorumluydu ve onun kararlılığı ve azmi olmasaydı, bugün bulunduğumuz konumda olamazdık."

"Geçmişte kendisini kanıtlayan başarılarıyla, Teknik Direktör rolüne geçmesi ve çalışmaların tüm mühendislik kısımlarını denetlemesi mantıklıydı."

"Sadece Puma Rally1 Hybrid'in beklediğimiz gibi performans göstereceğinden emin olduğum Monte Carlo'da görücüye çıkmasını değil, aynı zamanda Chris ve ekibinin M-Sport'u ileriye taşımak için geliştireceği diğer projeleri görmek için de sabırsızlanıyorum." dedi.

M-Sport, 20-23 Ocak'taki Monte Carlo Rallisi'nde Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux ve dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb ile mücadele edecek.

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Photo by: M-Sport