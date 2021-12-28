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WRC Haberler

Toyota WRC takımı, Monte Carlo'ya hazır olmak için "%100'üyle çalışıyor"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Toyota Dünya Ralli Şampiyonası patronu Jari-Matti Latvala, takımının "rahatlayamayacağını" ve gelecek ay gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi'ne hazır olmak için "sürekli %100'leriyle" çalıştıklarını söyledi.

Toyota WRC takımı, Monte Carlo'ya hazır olmak için "%100'üyle çalışıyor"

Monte Carlo'daki açılış yarışı, yeni Rally1 kurallarının getirilmesinin ardından WRC'nin hibrit teknolojisinin ilk kez kullanılışına sahne olacak.

Yeni kurallar, Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford'un daha sağlam bir şasi ile tamamen yeni araçlar üretmelerine sebep oldu ve 1.6 litrelik turbo motorlar artık 100kW'lık bir hibrit üniteye bağlandı.

Her üç takım da 2022'de bilinmeyene doğru bir yolculuğa hazırlanmak için bu sezon boyunca kapsamlı geliştirme çalışmaları yaptı.

Son WRC takımlar şampiyonu Toyota, GR Yaris'i, bu ayın başlarında Fransa'da sezon öncesi geliştirmelerinin son aşamalarından geçirdi ve Sebastien Ogier aracın ilk testini tamamladı.

Yeni aracın performansından memnun olan Latvala, takımının, WRC'nin yeni dönemine hazır olduğundan emin olmak için Monte Carlo'ya kadar çalışacaklarını söyledi.

Latvala, "Genel olarak bulunduğumuz yerden memnunum, tabii ki hiç bir zaman rahatlayamayız. Her şeyi hazırlamak için her zaman %100'ümüzle çalışıyoruz ancak araç çalışıyor ve performansımızdan oldukça memnunuz."

"Elbette en heyecan verici şey, Monte'ye diğerlerinin seviyesini bilmeden gitmek." dedi.

Toyota teknik direktörü Tom Fowler, GR Yaris'in FIA homologasyon denetiminden geçtiği için takımın "iyi bir konumda" olduğuna inanıyor.

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Yaris Rally1

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Yaris Rally1

Photo by: Julien Perez Alonso

Fowler, "Bu aşamada, geliştirme sürecinde bulunduğumuz yer iyi bir konumda diyebilirim."

"Aracın teknik özellikleri açısından oldukça ileri seviyedeyiz ve teknik özelliklerimiz, Monte Carlo için sürücüyle ilgili son küçük ayrıntılara kadar düzeltildi."

"Araçları Monte Carlo'ya hazırlıyoruz, bu yüzden fabrika inanılmaz derecede yoğun. Bu anlamda iyi bir konumdayız."

"Genel durumumuz açısından, geçen hafta FIA ile homologasyon incelememizi yaptık ve evrak işlerinde son rötuşları yapıyoruz. Ancak temelde her şey, yapmayı başardığımız en iyi araçla Monte Carlo'da olmak için, plana göre gidiyor."

"Her şeyi düzenledik ve gitmeye hazırız.” dedi.

Toyota, 20-23 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da Elfyn Evans, Kalle Rovanpera, Ogier ve Takamoto Katsuta ile dört GR Yaris'e sahip olacak.

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