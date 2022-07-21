FIA, yıl sonuna kadar WRC için yol haritası belirleyecek

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Bu sezon itibariyle uygulamaya konan ve fosil içermeyen sürdürülebilir yakıtla çalışan, kısa aralıklarla 500 beygir gücü üretebilen tamamen hibrit araçların kullanımını içeren Rally1 kuralları, WRC için daha sürdürülebilir bir geleceğin ilk adımı olarak karşımıza çıktı.

Hibrit düzenlemeler başlangıçta yeni üreticileri WRC'ye çekmenin bir yolu olarak tasarlandı. Her ne kadar Toyota ve Hyundai sözleşme yenilerken, Ford da M-Sport'a sunduğu desteği arttırmış olsa da, henüz yeni bir marka seriye katılmadı.

FIA, yeni başkan Mohammed Ben Sulayem'in Aralık ayında "iki buçuk üreticinin yeterli olmadığını" belirtmesinden bu yana, serideki üretici sayısını arttırmakta hevesli.

Ocak ayında çalışmalara başlayan FIA, Avrupa merkezli üreticilerle bir istişare sürecini içeren ve önümüzdeki ay içinde tamamlanması beklenen bir sonraki kural paketini oluşturmaya çalışıyor. Sonrasında FIA'nın serinin geleceği için bir yol haritası oluşturmasına izin vermek için tüm bilgiler işlenmeden önce Avrupa dışındaki üreticilerle bir istişare dönemi düzenlenecek.

FIA ralli direktörü Andrew Wheatley Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Niyetimiz, tüm bu verileri Eylül ayında işlemek ve ardından önümüzdeki üç ila beş yılın genel yol haritasını belirlemek."

“Bunun bizim zaman çizelgemiz olduğuna ve mevcut ortakların da bize ayak uydurduğuna inanıyoruz, bu konuda hızlılar."

"Üreticiler oldukça rahatlıyor, bu [Rally1] araçları nasıl kullanacakları konusunda çok daha fazla deneyime sahipler ve ileriye dönük bir seçeneğin ne olabileceğini de anlıyorlar."

"Güvenlik hücresinin, şanzımanların, süspansiyonların ve frenlerin kalacağını olduğunu varsayıyor ve nasıl ince ayarlar yapabileceğimize bakıyoruz. Takımlarla yaptığımız istişare genel olarak bununla ilgili."

"Yeni Zelanda'ya (Eylül) giderken, yol haritasına sahip olduğumuz bir konuma varmamızı ve bunun da yıl sonundan önce komisyon tarafından onaylanmasını umuyorum." dedi.

Photo by: M-Sport

Bu yılın başlarında Motorsport.com'a konuşan Wheatley, bir sonraki kural paketinin bir devrim niteliğinde olmayacağını ve mevcut Rally1 düzenlemelerinin %80'inin taşınacağını tahmin etmişti.

Son aylarda, Alpine, Skoda ve Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot ve Vauxhall'ın sahibi olan Stellantis Group, WRC'ye katılmakla ilgilendiklerini açıkladı.

Avrupalı ​​üreticilerle yapılan istişarelerin cesaret verici olduğunu düşünen Wheatley, bununla beraber üreticileri cezbetmenin anahtarının onlara araçlarını pazarlama fırsatı için bir arena sağlamak olduğunu vurguluyor.

Wheatley, “Bence ralliyi %100 aktivite olarak almalısınız. Sadece Rally1, Rally2 ve Rally3'e bakamazsınız, tüm piramide bakmak zorundasınız."

“Şu anda sahip olduğumuz şeylerden biri, her düzeyde ilgi çekmemiz. Her yerde aktif olarak yeni araçlar geliştiren insanlarımız var. Bence bu, üreticilere markamızı satmanın sadece harika bir yolu değil, aynı zamanda ticari bir varlığa dönüşmenin de harika bir yolu."

“Avrupa'daki bazı üreticilerle konuştum, onlara göre artık ralli sadece bir pazarlama faaliyeti değil, aynı zamanda bir müşteri satış operasyonu. Sürdürülebilirliğin bizim için önemli olduğu bir programı destekleyen bir müşteri satış operasyonu varsa, bu bize onu bir sektöre dönüştürme fırsatı verir." dedi.