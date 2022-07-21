Hyundai, araçtaki sorunların üstünden geçecek

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Estonya Rallisi'nde Toyota'nın hızına yetişemeyen Hyundai, şampiyonadaki farkın da açılmasıyla birlikte sürücülerin hedef tahtasındaki yerini almayı başladı.

Hyundai'nin geçtiğimiz sezon yeni Rally1 hibrit düzenlemelerine bağlı kalmak konusunda geç karar alması, Toyota ve M-Sport Ford'un öne geçmesine sebep olurken, takım i20 N'nin geliştirilmesinde geride kaldıklarını da kabul ediyor.

Araç, Ott Tanak'ın Haziran ayında Sardinya Rallisi'ni kazanmasıyla belli bir tempo yakalamış gibi görünse de, asıl sorunlar dayanıklılık tarafında.

Estonya'da dayanıklılık sorunlarından kaçınan Hyundai, bu kez de yol tutuş ve denge eksikliği nedeniyle Toyota ile rekabete giremedi.

Tanak, henüz Ocak ayındaki Monte Carlo Rallisi'nden önce, "aracın gelişiminde doğru gitmeyen temel şeyler" olduğunu belirtmişti.

Hyundai takım patronu yardımcısı Julien Moncet, sürücülerinden gelen şikayetleri kabul etti ve i20 N'nin nasıl iyileştirileceğini anlamak için bir inceleme yapılacağını söyledi.

Takımın, araçtaki onaylanmış parçaları iyileştirmek için kullanabileceği, jeton görevi gören jokerlere erişimi var. Ancak bunlar sadece sezonun belirli dönemlerinde kullanılabiliyor.

Moncet, takımın şasi ve vites kutusunu geliştirmek için belirlenen beş jokerin hiçbirini kullanmadıklarını söyledi.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Autosport'a konuşan Moncet, "Bu hafta sonunun tek olumlu yanı, araçların diğer bazı yarışlara ve özellikle Kenya'ya kıyasla büyük bir dayanıklılık sorunu yaşamadan ralliyi tamamlamış olmaları, dolayısıyla bu oldukça büyük bir başarı ve bundan memnun olabiliriz."

“Dürüst olmak gerekirse Estonya'ya giderken oldukça iyimserdim. Galibiyet için savaşabileceğimizi düşündüm çünkü çakılda iyi bir performans sergiledik ve hızlı düzlüklerde iyi bir güce sahibiz."

"Ayrıca Ott'a sahibiz, bu yüzden galibiyet mücadelesi verebilecek bir kombinasyona sahip olduğumuzu düşünüyordum, ancak açıkçası bundan uzak kaldık, sonuçlara bakmanız yeterli."

"Aracın gözden geçirmemiz gereken bazı temel unsurları olduğunu kabul etmeliyim, bazıları joker olmadan ele alınabilir, ancak büyük olanların birden fazla jokere ihtiyacı var sanırım."

"Bunu gerçekleştirmek için biraz zamana ihtiyacımız olacak, öncelikle hangi yöne gitmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Belki de kendimize sormamız gereken ilk şey budur."

"Sürücüler aracın stabilitesinden şikayet ediyorlardı ve başka şikayetler de vardı, ancak bunlar değiştirilmesi kolay şeyler değil."

"Yapacak çok işimiz var ve umarım bunu en kısa zamanda gerçekleştirebiliriz. Yönetmelikler dahilinde neler yapabileceğimizi kontrol etmemiz gerekecek."

"Bu sezon sürekli zamanın gerisinde kaldık ve çok fazla dayanıklılık sorunu yaşadık. Artık gelişim konusunda daha fazla zorlamamız gerektiğini görebiliyoruz." dedi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Hyundai, gelecek ayki Finlandiya Rallisi öncesinde i20 N'yi geliştirmek için bu hafta yeni Finlandiya test üssüne gitmeyi planlıyor.

Moncet, "Araç üzerinde çalışmak ve Finlandiya için hazırlık yapmak için önümüzdeki günlerde test üssümüze gideceğiz."

"Bazı takımların Finlandiya'dan önce test yapmayacağını biliyorum, ancak biz yapacağız. Amacımız ideal ayarları bulmak ve aracın temellerini hangi yönde değiştireceğimizi iyice anlamak olacak." dedi.