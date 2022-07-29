Jos Verstappen, Ypres Rallisi ile ilk kez WRC'ye katılacak

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Jos Verstappen'in Belçika Ralli Şampiyonası'nın bir parçası olan Haspengouw Rallisi'ne katılmasının üzerinden sadece altı ay geçti. Bu, Hollandalı sürücünün ilk rallisiydi.

O günden bu yana düzenli olarak rallilere katılan Verstappen, kendisini iyi hissettiği için Ağustos ayındaki Dünya Ralli Şampiyonası etkinliğine katılma kararı aldı.

Açıklamaya göre Verstappen, WRC'nin dokuzuncu ayağı olan Ypres Rallisi'nde yer alacak ve burada bir Citroen C3 Rally2 sürecek.

Son F1 şampiyonu Max Verstappen'in babası olan Jos, ralli kariyerinin en iyi sonucunu Mayıs ayında gerçekleştirilen Station Le Seau Monteburg Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayarak almıştı.

Haspengouw'daki ilk rallisinde sekizinci olan Jos, Mart ayında yapılan bir ralliyi tamamlayamazken, Haziran ayındaki Wervik Rallisi'nde de kaza yaptı.

Ypres Rallisi, şüphesiz Verstappen'in bugüne kadarki en büyük ralli mücadelesi olacak.

Hollandalı sürücü toplamda 88 sürücünün katıldığı rallide, 37 araçları Rally sınıfında yarışacak. Bu ralli, Verstappen'in aşina olduğu asfalt zeminde yapılacak.

Jos Verstappen, Minardi Cosworth PS03 Photo by: Sutton Images