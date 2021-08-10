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Birleşik Krallık, 2022 WRC takvimine katılmak için altı teklifin arasında

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Birleşik Krallık'ta yapılacak bir ralli de, 2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nın takvimindeki boş yeri doldurmak isteyen altı teklif arasında ve tam takvimin Eylül ayında açıklanması bekleniyor.

Birleşik Krallık, 2022 WRC takvimine katılmak için altı teklifin arasında

WRC, 2019'da Galler'deki yarışın iptalinden beri Birleşik Krallık'ta ralli düzenlemedi. Rally GB takvimdeki yerini Belçika'daki Ypres Rallisi'ne kaybetti ve bu ralli de pandemiden dolayı 2021 yılına ertelendi.

2020'deki yarışın iptalinden sonra organizatör Bobby Willis WRC'yi Kuzey İrlanda'ya bu sezon için getirmeye çalıştı ancak yarış için iki milyonluk finansmanı bulmakta zorlandığı için proje gerçekleşemedi.

Ancak Willis yine de 2022 on üç yarışlık WRC takvimindeki dört boşluğu doldurmak için yapılan altı teklifin arasına girebildi. WRC'nin 2022 takviminin dokuz yarışlık bir kısmı Haziran ayında yayınlanmıştı ve takvim 20-23 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da başlayacak.

Anlaşılanlara göre, 'Tourism Northern Ireland' ile 2009'dan beri ilk kez WRC'yi Kuzey İrlanda'ya götürmek adına yapılan konuşmalar devam ediyor.

FIA ralli direktörü Yves Matton, Motorsport.com'a verdiği demeçte, gelecek sezondaki boşlukları doldurmak için altı tane teklifin olduğunu ve Birleşik Krallık'ın da bu tekliflerin arasında olduğunu onayladı.

Matton, FIA'nın Birleşik Krallık'ta bir ralli düzenlemek istediğini ve gelecekte Büyük Britanya'nın başka bölgelerini gezme ihtimallerini de ekledi.

Motorsport.com'a konuşan Matton şu ifadeleri kullandı: ''Evet, Kuzey İrlandalı organizasyon takvimin bir parçası olmak için çok çabalıyor.''

''Sonucun ne olacağını tahmin etmeyeceğim. Bu organizatörlerle birlikte devam eden bir süreç.''

''Kesinlikle hepimiz Birleşik Krallık ve Büyük Britanya'da ralli yapmak istiyoruz. Asıl soru bunun nerede olacağı değil, kesinlikle İrlanda'ya dönmekten mutlu olurum.''

''Gelecekte imkanımız olursa Büyük Britanya'da her yıl bir etkinlik yapmak ve belki de farklı bölgeleri gezmek isterim. Bu kesinlikle yapmak istediğimiz bir şey olur.''

Matton, takvimi Eylül ayında açıklamayı umduklarını söyledi.

''Organizatörlerden ve FIA'dan isteğimiz tam takvimi Haziran'da yayınlamaları olurdu ancak organizatörlere yarım takvimden fazlasını Haziran ayında yayınlayabilmek için verdikleri çabalardan ve diğer etkinlikler olurken, anlaşmaları sonuçlandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum.''

''2022 için zorluk, deniz aşırı ülkelere tekrar seyahat edip edemeyeceğimizi ne zaman görmek olacak çünkü ülkeler tekrar kapılarını kapatıyor ve neler yapabileceğimizi görmek için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak.''

''En azından [onaylanan dokuz etkinliğin] 2022'de iyi işeyeceğinden mutluyum. Eylül ayında tüm takvimi bitirebileceğimiz konusunda oldukça özgüvenliyim.''

Macaristan, Finlandiya, Arctic Finlandiya Rallisi ve Belçika (Ypres Rallisi) bu yıl takvimde olan ve 2022 yılının takviminde yer almayan yarışlar.

Uzun zamandır WRC'ye geri dönmesi planlanan Yeni Zelanda yarışı, normalde 2020'de COVID'den önce takvime girecekti. Yeni Zelanda da 2022 için takvime girmesi beklenen etkinliklerden biri ancak pandeminin durumu ve seyahat yasakları nedeniyle yarışın geleceği bilinmiyor.

Matton konu hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Bence sadece Yeni Zelanda hakkında size bir cevap vermek için çok erken değil, tüm bölge için öyle. Orası oldukça kapalı.''

''Şampiyonanın DNA'sının bir parçası olarak Yeni Zelanda'ya gitmek istiyorum ve dürüst olmak gerekirse umarım 2022'de geri döner. Ancak şu anda en önemli şey oraya olabildiğince erken bir şekilde gidebilmek.''

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