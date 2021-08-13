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WRC / Belçika Rallisi Haberler

Ogier: "Ypres Rallisi'nin finalinin Spa'da olması heyecan verici olacak"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastien Ogier, Ypres Rallisi'nin Dünya Ralli Şampiyonası baskısına doruk noktasının bir parçası olarak Spa-Francorchamps devresinin bölümlerini sürmenin “özel" olacağını söyledi.

Ogier: "Ypres Rallisi'nin finalinin Spa'da olması heyecan verici olacak"

Belçika'daki bu meşhur asfalt rallisi, bu hafta sonu ilk kez WRC'ye ev sahipliği yapacak ve takvimdeki yeni rallilerden biri olacak.

Pazar günü rallinin kapanışı için organizatörler Spa-Francorchamps pistini de içeren bir etap eklediler.

Bu karar, hem katılımcılardan hem de takım yönetimlerinden karışık tepkiler aldı. Bunun nedeni, Ypres'ten Spa-Francorchamps'a gitmek için iki saatlik ek sürüş gerekiyor olması.

Yedi kez WRC şampiyonu Ogier, ikonik pistte sürüş yapma şansı veren bu etaptan ötürü memnun olduğunu söyledi.

Ogier, "Bu, süper çekici bir plan değil ama Spa'da bitirmek özel olacak ve ralli için bazı güzel görüntüler sağlayacak."

“Her zaman aklımın bir köşesinde bu Spa pistinde sürüş yapma rüyası vardı ve bu, umarım orada biraz daha fazla sürüş yapmadan önce ilk küçük keşif olacak.” dedi.

Bu, WRC'nin bir Formula 1 pistinden geçtiği ilk an olmayacak. Çünkü şampiyona, geçen yıl COVID-19'dan etkilenen takvime Monza'yı da eklemişti ve o rallide Monza pistinin bazı bölümleri kullanıldı.

M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux, Pazar günkü etapta yaşanacak şeylerin, Monza ile benzer olacağını belirtti.

“Bir bakıma Monza gibi olacak. Kırsal bölgelerde yapılacak etaplar var ve sonra gerçekten ünlü bir piste gireceğiz. Bir rallikros etabı da var ve bu yüzden ilginç olacak."

“Çok sayıda seyirci varsa, bunun son derece eğlenceli olacağına eminim ama kesinlikle kırsal bölgelerdeki etapları tercih ederim.”

Spa-Francorchamps etapları Pazar günü saat TSi 08: 30'da başlayacak.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Photo by: Toyota Racing

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