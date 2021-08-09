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Loeb: “2022’de WRC’ye dönmek gibi bir planım yok”

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Sebastien Loeb, önümüzdeki sene WRC’ye dönmeyi planlamadığını söylese de yeni hibrit araçları sürmeyi reddetmenin zor olacağını belirtti.

Loeb: “2022’de WRC’ye dönmek gibi bir planım yok”

9 kez WRC şampiyonu, en son 2020 sezonunda Hyundai Motorsport ile Monte Carlo ve Türkiye Rallisi’nde yarışmıştı. Monako'da altıncı olurken, Türkiye’de ise üçüncü olmayı başarmıştı.

Loeb, 2017’den beri ilk kez bu sene şampiyonada yer almadı ve bunun yerine, Prodrive ile Dakar Rallisi’ne ve Lewis Hamilton’ın takımı Team X44 ile yeni elektrikli seri Extreme E’ye katıldı.

Yine de Loeb, WRC’yi yakından takip etti ve serinin, önümüzdeki sene hibrit Rally1 kurallarına geçmesi hakkında heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yeni kurallar, 47 yaşındaki sürücünün ilgisini çekse de Loeb, önümüzdeki sene WRC’de yarışmak için “şu anda bir planı olmadığını” söyledi ama yine de karşısına bir fırsat çıkarsa bunu değerlendirebileceğini de ekledi. Toyota, Hyundai ve M-Sport takımları, henüz 2022 için sürücü kadrolarını kesinleştirmedi. 

Motorsport.com tarafından önümüzdeki sene WRC’de yarışmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda Loeb, “Şu anda böyle bir planım yok. “ dedi ve ayrıca henüz hiçbir takımla görüşmediğini de ekledi.

“Hayır, [görüşmedim] ama WRC’de yarışmak her zaman güzeldir. Hayır demek her zaman zor oluyor çünkü WRC’nin size verdiği his gerçekten harika.”

Loeb, WRC’nin hibrite geçmesini desteklediğini de vurguladı.

WRC şampiyonu, “Bence bu doğru bir yol ve kesinlikle [WRC]’nin bu konuda bir şey yapması gerekiyordu.”

“Hibrit konseptinin seriye çok uyduğunu düşünüyorum çünkü tamamen elektriğe geçmek en iyi fikir olmazdı. Bence araçların, hibrit sistemle kazanacağı güç etkileyici olacak. Bu yüzden, gerçekten harika.” ifadelerini kullandı.

Loeb önümüzdeki sene Prodrive tarafından çalıştırılan Bahrain Raid Xtreme ekibiyle Dakar Rallisi'ne geri dönmeye hazırlanıyor.

79 kez WRC galibi, geçtiğimiz hafta sonu İspanya’da düzenlenen Baja Aragon etkinliği için BRX Hunter’ın direksiyonuna geçti ve genel klasmanda yedinci oldu.

Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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