Anısına: Craig Breen

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İki ay.

Craig Breen, bundan sadece iki ay önce İsveç'te galibiyet mücadelesi veriyordu.

İrlandalı sürücünün kariyeri oldukça kötü geçen bir yıldan sonra düşüş eğilimine girecek gibiydi, nitekim kazalarla dolu bir yılın ardından tam zamanlı M-Sport koltuğunu kaybetmişti. Üstelik artık 33 yaşındaydı, Kalle Rovanpera gibi isimlere karşı nasıl mücadele edecekti?

Yine de garajın gülen yüzlerinden biri olara tanıdığımız Breen bunu reddetmiş, Hyundai ile yarı zamanlı dahi olsa ikinci bir şans yakalamış ve yakaladığı şansı çok iyi değerlendirmişti.

Günün sonunda bir hibrit sorunu nedeniyle galibiyeti kaçırmış ve ikincilikle yetinmişti, fakat hepimiz artık sevdiğimiz Breen'in döndüğünü biliyorduk: hızlı ve istikrarlı. Dolayısıyla bir sonraki ralli olan Hırvatistan'da galibiyet mücadelesinde yer alabileceğini, belki de kariyerinin ilk galibiyetine ulaşabileceğini düşünüyorduk, o da bunun için çalışıyordu.

Ancak tüm bu düşünceler artık boşuna; nitekim bugün gerçekleşen bir kazada Craig Breen'i kaybettik.

Craig Breen, James Fulton, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

İsveç'te bizi güldürmesinden sadece iki ay sonra Breen'in vefatıyla ilgili konuşuyor olmak çok tuhaf geliyor... bir anda, çok ufak görünen ve araca neredeyse hasar dahi vermeyen bir kazada aramızdan ayrıldı. Yardımcı sürücüsü James Fulton ise neyse ki yaralanmadı.

Motor sporları camiası çok büyük bir değerini kaybetti, ayrıca Jules Bianchi'den bu yana ilk kez en üst düzeyde bir sürücü vefat etti. 2019 yılında ise Belçika'daki bir Formula 2 kazasında Anthoine Hubert'i kaybetmiştik.

Son olsun demek istiyorum, bir yandan son olmayacağını bilerek. Ancak klişe bir tabir vardır ya günün sonunda: motor sporları her zaman tehlikeli kalmaya devam edecek.

Breen aslında bu tehlikeyi en iyi bilen insanlardan biriydi, nitekim tam 11 sene önce eski yardımcı sürücüsü Gareth Roberts, Targa Florio Rallisi'nde geçirdikleri kazada hayatını kaybetmişti.

O kazadan sağ kurtulan Breen'i başka bir kazada kaybetmemizin üzüntüsünü her şeyden öte bir motor sporları izleyicisi olarak asla unutmayacağım.

Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Craig Breen: 1990-2023