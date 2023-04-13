Motor sporları camiası, Craig Breen için taziyelerde bulundu

Haberi dinle

Hırvatistan Rallisi'ne hazırlık kapsamında yaptığı test esnasında kaza geçiren ve ağır yaralanarak yaşamını yitiren Craig Breen, son dönemin en iyi ralli sürücülerinden biri olarak gösterilmekteydi.

33 yaşındaki İrlandalı sürücünün kaybı motor sporları dünyasında büyük şok yaratırken, sadece ralli camiasından değil, birçok serinin yönetiminden, takımlarından ve pilotlarından taziye mesajları yağdı.

Eski takım arkadaşı Gus Greensmith:

"Dostum, sana elveda diyeceğimi hiç düşünmemiştim."

"Tüm kibarca sözlerin için, verdiğin her bir tavsiye için ve arkadaşım olduğun için teşekkür ederim."

"Seni özleyeceğim Craig."

Son şampiyon Kalle Rovanpera:

"Huzur içinde yat Craig."

"Bu gece düşüncelerim ailenle ve arkadaşlarınla."

Eski takımı Citröen:

"Bugün Citröen ailesinin bir üyesini kaybettik. Huzur içinde yat Craig."

"Ailesine, arkadaşlarına, hayranlarına ve Hyundai'ye en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

Formula 1 yönetimi:

"Formula 1 camiası olarak tüm düşüncelerimiz ve sevgimiz Craig Breen'in ailesi ve arkadaşlarıyla."

MotoGP yönetimi:

"MotoGP ailesindeki herkes, bu son derece üzücü zamanda Craig Breen'in ailesine ve arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerini iletmek istiyor."

Valtteri Bottas:

"Şoke edici. Huzur içinde yat Craig."

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem:

"FIA adına, bir test kazası sırasında hayatını kaybeden Craig Breen'in ailesi ve arkadaşlarına içten taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu zor zamanda sevdikleri ve ralli camiasıyla birliktedir."

Mercedes F1:

"Craig Breen'in yasını tutmak için motor sporları camiasına katılıyoruz ve ailesine, arkadaşlarına, takım arkadaşlarına ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına en içten taziyelerimizi gönderiyoruz."

Sebastien Ogier:

"Kelimeler kifayetsiz... Craig'i harika İrlandalı karakteri ve sporumuza olan tutkusuyla herkes severdi. Bu çok üzücü zamanda düşüncelerim ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Huzur içinde yat Craig, seni özleyeceğiz."

Eski Formula E şampiyonu Antonio Felix da Costa:

"İnanılır gibi değil! Huzur içinde yat! Düşüncelerimiz ailesiyle."