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Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

Hyundai, geçen hafta vefat eden Craig Breen'i onurlandırmak için Hırvatistan Rallisi'nde mücadeleye devam edecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı
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Yarı zamanlı sürücüsü Craig Breen'in geçen Perşembe günü geçirdiği kazada hayatını kaybetmesinin şokunu halen atlatamayan Hyundai'nin bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hırvatistan Rallisi'ne katılıp katılmayacağı belirsizliğini korumaktaydı.

Bu konu hakkında titiz bir çalışma yürüten takım, Breen'in ailesinin ve kazadan yara almadan kurtulan yardımcı sürücüsü James Fulton'ın onayını da almasının ardından ralliye devam kararı aldı.

Breen'in anısını yaşatacak olan takım, Thierry Neuville ve Esapekka Lappi'nin araçlarını özel bir renk düzeniyle donatacak.

WRC yönetimi ve FIA ise ortak bir karar alarak Breen'in bu sene yarıştığı 42 numarayı bu sezon sona erene kadar emekli etti. 

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul şunları söyledi: "Tüm paydaşların dahil olduğu dikkatli bir değerlendirmenin ardından Hırvatistan Rallisi'ne katılmaya karar verdik. Bunu Craig'in anısına, onu, ralli tutkusunu ve rekabetçi ruhunu onurlandırmak için yapacağız."

"Mücadelede iki araçla yer alacağız ve bir saygı duruşu olarak üçüncü aracı geri çekeceğiz. Her iki araç da Craig, ailesi, arkadaşları ve hayranları için özel bir renk düzeniyle yarışacak."

"Herkesle konuştuğumuzda Craig'in mirasını onurlandırmanın en iyi yolunun ralliden çekilmemek olduğunu anladık, bu nedenle kaybettiğimiz takım arkadaşımız, dostumuz ve inanılmaz yarışçımızın anısına ralliye katılıyoruz." dedi.

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Anısına: Craig Breen
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