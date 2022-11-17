Abiteboul, Hyundai WRC'nin yeni takım patronu olmaya hazırlanıyor

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Hyundai Motorsport bir yıldır herhangi bir takım patronuna sahip değildi. Andrea Adamo ile yolların ayrılmasından bu yana, bu görev geçici olarak Julian Moncet'e verilmişti. Moncet, Monte Rallisi'nden Japonya Rallisi'ne kadarki 13 rallide takımın başında yer aldı ve bu süreçte istikrar gelmedi.

Bundan ötürü Koreli şirket, arka planda Adamo'nun yerine başarılı bir isim geçirmek için arayıştaydı ve bunun için pek çok isimle görüşme halindeydi.

Motorsport.com, bugün itibariyle Hyundai Motorsport'un takım patronluğu görevi için ana adayın Cyril Abiteboul olduğunu öğrendi. Abiteboul, Renault'dan ayrıldığından bu yana bir dizi şirketle çalıştı ve artık motor sporlarında daha aktif bir görevde olmak istiyor.

1977 Paris doğumlu yönetici ve mühendis Abiteboul, 2014'ten 2021'e kadar Renault Sport F1 projesinin başında yer almıştı.

Görünüşe bakılırsa Hyundai, son dönemde takımın işleyişini doğru şekilde yönetecek ve takımı doğru yönde götürecek "lider bir figür" istiyordu. Abiteboul'un Renault'daki deneyimi, Hyundai Motorsport'un tam olarak aradığı şey gibi görünüyor.

Koreli üretici aynı zamanda Davide Brivio ile de tam olarak bundan ötürü görüşmelerde bulundu. Ancak görüşmeler bir süre sonra olumsuz sonuçlandı.

Abiteboul'un gelişiyle Hyundai, özellikle Toyota'ya karşı verilen mücadelede "doğru isme" sahip olacağını düşünüyor.

Bu arada Hyundai Motorsport, 2023 WRC kadrosunu da yakında açıklayacak.