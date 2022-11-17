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Resmi: M-Sport, Breen ile yollarını ayırdı

Craig Breen, sözleşmesinin bir yıl erken feshedilmesine karar verilmesinin ardından M-Sport Ford takımdan ayrılacak.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Resmi: M-Sport, Breen ile yollarını ayırdı
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İrlandalı sürücü, iki yıllık anlaşma kapsamında bu yılın başında M-Sport'a katılmıştı ancak sezonun bitmesinden kısa bir süre sonra taraflar, yollarını ayırma konusunda anlaştılar.

Breen bu yıl Ford Puma'nın direksiyonunda bir dizi kaza yaptığı zor bir sezon geçirdi ve sezonu yedinci bitirdi.

Aslında birliktelik, Breen'in Monte Carlo'da üçüncü olmasıyla umut dolu başlamıştı. Ancak sonrasında sadece Sardunya'da ikinci olarak podyuma çıktılar.

Son dönemde 32 yaşındaki sürücünün geleceği sorgulanıyordu ve adı gelecek yıl için üçüncü Hyundai koltuğuyla anılıyordu.

Breen, "Bu yıl benim için yaptıkları her şey için M-Sport'a ve tüm takıma teşekkürlerimi sunuyorum."

"İlk tam sezonumu geçirdiğim önemli bir yıldı ve bunu bir Puma ile yapmak harikaydı."

"Kısa da olsa bu yolculukta birlikte epey eğlendik ve güldük. M-Sport'ta gerçek bir aile havası var ve bunu ardımda bırakmak üzücü olacak. "

"Takımın bir parçası olmak benim için harika bir deneyimdi ama nihayetinde önümüze bakma vakti geldi. Geleceği ve James [Fulton] ile olan ortaklığımıza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Takıma gelecek sezon için en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

Craig Breen, James Fulton, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Craig Breen, James Fulton, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

M-Sport takım patronu Richard Millener şunları ekledi: "Craig ile çalışmak bir zevkti. Şahsen onu ve Paul'ü [Nagle] bu yıl sıkı bir çalışmanın ardından takıma kazandırdığım için çok mutlu oldum."

"Sanırım hepimiz Craig'in potansiyelinin farkındaydık ve başta yılın başında Sébastien Loeb ile birlikte takımımıza kazandırdığı çifte podyum olmak üzere, elde edilen pek çok başarıyı hep hatırlayacağım. Ancak ne yazık ki bazen işler tam olarak yolunda gitmiyor ve bu da karşı karşıya olduğumuz durumun gerçekliği."

"Craig çok yetenekli bir sürücü ve kariyerinde daha başaracak çok şeyi olduğuna şüphem yok ancak takım olarak 2023 için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz."

"Craig ve James'e gelecek için bol şans diliyoruz ve şimdi dikkatimizi gelecek sezona ve Puma Hybrid Rally1 için rekabetçi bir kadro oluşturmaya çeviriyoruz."

M-Sport henüz 2023 sürücü kadrosunu açıklamadı ancak 2019 dünya şampiyonu Ott Tanak ile sözleşme imzalamak için yoğun şekilde çalışıyorlar. Ayrıca Sebastien Loeb'ü yarı zamanlı olarak takıma getirmek istiyor.

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