Tanak ile yollarını ayıran Hyundai, 2023 için Lappi ve Breen ile anlaştı

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Güney Koreli üretici, cuma günü yaptığı açıklama ile Ott Tanak'tan boşalan koltuğa Esapekka Lappi'nin geçeceğini duyurdu.

Lappi, Thierry Neuville'in yanında tam zamanlı olarak Hyundai için yarışacak. Üçüncü Hyundai i20 N'i ise Dani Sordo ve geçen yılı M-Sport'ta geçiren Craig Breen paylaşacak.

Bu yıl üçüncü aracı Oliver Solberg ve Sordo paylaşmıştı. Ancak Solberg çok fazla hata yapınca, takım kendisiyle yollarını ayırdı.

Tanak ise gelecek yıl için kontratı olmasına rağmen, Koreli üreticiden bir yıl erken ayrıldı.

Sonuç olarak Hyundai, gelecek yıl için Neuville, Lappi, Breen ve Sordo kadrosuyla yarışma kararı aldı.

Lappi, bu sezonda Toyota'ya geri dönmüş ve yıl boyunca üçüncü aracı Sebastien Ogier ile paylaşmıştı.

Geçen yılki WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen de Tanak'ın yeri için mücadeleydi ancak takımın tercihi Lappi oldu.

Lappi, "Hayat sürprizlerle dolu! Hyundai Motorsport'a katılmak ve tam zamanlı bir WRC programına sahip olmak beklemediğim bir şeydi."

"Bu gerçekten bir rüya ve eşsiz bir fırsat; Hyundai Motorsport ailesine katıldığım için çok mutluyum."

"Takım, 2022 sezonu boyunca aracı sezon boyunca çok fazla geliştirebileceğini ve her türlü zeminde kazanma şansına sahip olduğunu gösterdi."

"Duyduklarıma bakılırsa 2023 çok umut verici görünüyor. Yapılacak çok iş olduğunun farkındayız ama Janne [Ferme, yardımcı pilot] ile birlikte bu konuda gayet kararlıyız."

"Takıma katacak çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Hyundai Motorsport'a bize duydukları güven nedeniyle takıma teşekkür etmek istiyorum. Başarılı olmak ve ortak hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Sordo ve Breen'in üçüncü aracı yıl içerisinde nasıl paylaşacakları daha sonra açıklanacak.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński