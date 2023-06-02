2023 Sardunya Rallisi: Ogier rahat lider, Rovanpera son sırada!

Bir ralli ara verdikten sonra Toyota koltuğuna geri dönen Ogier, üç zorlu çakıl etabının ikisini kazanarak öğle arasına 16.3 saniye farkla girdi.

İkinci sırada Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi yer alırken, üçüncü sıra 22 saniye geride ilk podyumunu kovalayan Pierre-Louis Loubet'e gitti. Bu iki isim de yola nispeten gerilerden başladılar, dolayısıyla daha temiz koşullarda hızlı zamanlar elde edebildiler.

Dördüncü sıra Portekiz'de kabusu yaşayan Elfyn Evans'a, beşinci sıra ise Takamoto Katsuta'ya gitti.

Yolu temizleme görevi, şampiyonada üstlerde yer alan sürücülere bir kez daha büyük bir dezavantaj getirdi diyebiliriz; nitekim Thierry Neuville, Ott Tanak ve şampiyona lideri Kalle Rovanpera son üç sırada yer almaktalar.

Cuma sabah etapları özeti

Parlak gökyüzü altında gerçekleştirilen 11 kilometrelik Tantariles etabı, Safari Rallisi'nin zorlu etaplarını andıran, kayalarla dolu dar ve engebeli bir yolda gerçekleştirilmekteydi, dolayısıyla günün daha başlangıçtan zorlu başladığını söyleyebiliriz.

Ogier birçok tehlikenin arasından baş döndürücü bir efor sarf ederek en hızlı zamanı yaptı ve ralli liderliğine yükseldi.

Lappi sadece 1.7 saniye geride ikinci oldu, etabı tamamlarken sağ ön kaportasında hasar olduğu görülen Fin sürücü, buna rağmen tempo kaybetmedi.

Etapta bir su birikintisinden geçen ve iki kilometre boyunca motor gücünü kaybeden Loubet, yol pozisyonunun da yardımıyla 4.7 saniye geride üçüncü oldu.

Katsuta dördüncü, Neuville beşinci sırada yer alırken, yolu açan Rovanpera altıncı, Sordo yedinciydi. Son iki sırada ise Tanak ve Evans bulunmaktaydı.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Zorlu koşullar, üçüncü etap olan 8.41 kilometrelik Terranova'da da devam etti, etabın galibi bir kez daha yol pozisyonu konusunda avantajlı bir isim oldu: Takamoto Katsuta!

WRC kariyerinin dokuzuncu etap zaferine ulaşan Katsuta'yı 1.1 saniye gerideki Sordo ile 1.4 saniye gerideki Neuville izledi.

Loubet dördüncü sırayı elde ederek güçlü temposunu sürdürürken, Lappi beş, Tanak altı, bu etabı pek iyi geçemeyen Ogier yedinciydi.

Etapla ilgili ilginç bir nokta, Katsuta dışındaki üç Toyota'nın son üç sırada yer almasıydı, nitekim Rovanpera sekiz, Evans dokuzuncu sıradaydı.

Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Dördüncü etap olan Monte Lerno hiç şüphesiz ki günün en çok ilgi çeken etabıydı, nitekim toplam 49.9 kilometre uzunluğundaydı ve birçok zorlu faktörü içinde barındırıyordu.

Bu durum Ogier'i hiç etkilemedi, etkileyici bir etap geçiren Fransız sürücü, hemen arkasındaki Evans'a tam 12.7 saniye gibi devasa bir fark atarak günün ikinci etap galibiyetine ulaştı!

Etap epey ciddi farklara sahne oldu, nitekim Lappi 16.7 saniye geride üçüncü, Loubet 17.5 saniye geride dördüncü, Neuville ise tam 25.9 saniye geride beşinciydi!

Etapta üç isim epey zorlandı: Tanak, Rovanpera ve Sordo.

40.2 saniye kaybeden ve etabı 8. sırada tamamlayan Rovanpera en zorlu koşullara göğüs geren isimdi, ancak etap içinde üç inekle karşı karşıya geldi ve çarpışmadan kaçınmak için hafifçe parkur dışına çıkmak zorunda kaldı.

Puma'nın hiç tepki vermediğini söyleyen Tanak ise 34.9 saniye geride yedinci sırayı aldı.

Etabın sonlarına doğru yoldan çıkan ve aracına ciddi hasar veren Sordo yola dönerek etabı tamamladı, ancak tam 3 dakika kaybetti.