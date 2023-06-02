2023 Sardunya Rallisi: Islak etaplarda yıldızlaşan Lappi lider, Ogier 0.1 saniye geride ikinci!

Sabah bölümünde kuru zeminde gerçekleştirilen üç etabın ikisini kazanan Ogier, öğleden sonra bölümü başlamadan önce 16.3 saniyeyle liderdi ve onun en yakın takipçisi konumunda Lappi vardı.

Ancak öğleden sonra bölümünde yağmurun gelmesiyle Lappi yıldızlaştı ve günün son etabında sadece 0.1 saniye farkla liderliğe yükseldi.

Lappi, öğleden sonra bölümünün son etabında sol arka lastiğini patlatsa da ıslak, çamurlu ve kaygan zemindeki güçlü performansıyla Sardunya Rallisi'nde Cuma gününü Ogier'in 0.1 saniye önünde zirvede tamamladı.

Lappi'nin takım arkadaşı Thierry Neuville, 18.6 saniye geride üçüncü olurken; sabah bölümünü 7. sırada tamamlayan Kalle Rovanpera ise son etaptaki güçlü performansı sayesinde günü dördüncü sırada tamamladı.

Rovanpera, zorlu sabah bölümünün ardından biraz toparlansa da hâlâ liderin 46.1 saniye kadar gerisinde yer alıyor.

Takamoto Katsuta (+47.4sn), Elfyn Evans (+1:05.6s) ve M-Sport pilotu Ott Tanak (+1:09.8s) ise ilk 7'yi tamamladılar.

Tanak'ın takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet ise günün sonun etabında kaza yaptı. Sabah etabında ise Dani Sordo kaza yapmıştı. Üçüncü Hyundai ile yarışan İspanyol sürücü takla atmış ve yaklaşık 3 dakika kadar kaybetmişti.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Öğleden sonra bölümü raporu

5. etap (Tantariles)

Sardunya'da öğleden sonra bölümü 5. etap olan Tantariles ile başladı. Bu rota, sabah bölümünün en zor ve kırıcı etabıydı.

Buna ek olarak 5. etabın başlangıcında yağmur damlaları da düşmeye başladı. Sabah bölümünde bu rotada zafere ulaşan Ogier, bu sefer en hızlı isim değildi.

Lappi, güçlü performansıyla öğleden sonra bölümünün ilk etabını kazandı ve Ogier'le arasındaki zaman farkını 16.3 saniyeden, 8.7 saniyeye düşürdü.

Fin pilot hatasız bir sürüş çıkardı ve 4 yumuşak, bir adet de sert lastik alma kararı da kendisine yardımcı oldu.

Bu etapta Lappi'den 7.6 saniye kadar yavaş kalan Ogier, iki sert ve iki yumuşak lastikle yola çıkmıştı. Bir tane de yedek lastik taşıyordu.

M-Sport'ta Loubet bu etapta sorun yaşadı. Fransız pilot, start çizgisine ilerlerken bir türlü aracı boştan çıkaramadı ve vites seçemedi. Bu sorun, Loubet'in doğru start pozisyonundan başlayamamasına neden oldu ve kendisi 3 dakikalık bir zaman cezası aldı.

Loubet, sonrasında etaba başlayabildi ancak sonrasında da hakemler, seyirci güvenliği nedeniyle etabı durdurdu.

Etap durdurulduğunda ve 7 Rally1 aracı da çoktan o noktadan geçmişti, dolayısıyla herhangi bir pilot sorun yaşamadı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Lappi'nin lastik stratejini kopyalayan Neuville, etabın en hızlı 2. zamanını kaydetti ve bu güçlü performansı sayesinde genel klasmanda 4. sıraya yükseldi.

Ogier, Lappi'ye 7.6 saniye kaybettiği bu etapta 3. sırayı aldı. Evans ve Tanak ise ilk 5'i tamamladı.

6. etap (Terranova)

Hyundai, öğle bölümüne yaptığı güçlü başlangıcı sürdürdü ve Neuville, el freninde sorunlar yaşamasına rağmen altıncı etapta zafere ulaştı.

Neuville, takım arkadaşı Lappi'nin 2.6 saniye önünde en hızlı isim oldu. Lappi, etabı kazanamasa da Ogier'den bu sefer de 2 saniye aldı.

Bu noktada yağmur etkisini artırmıştı ve 6. etabın özellikle de son sektörü oldukça ıslak ve çamurluydu. Evans, bu etapta çok zorlandı ve en yavaş Rally1 aracı olarak genel klasmanda dördüncü sıraya geriledi.

Son sektör hakkında konuşan Evans, "Son sektör oldukça çılgınca, oradan geçmek için dört çeker bir kamyonete ihtiyacınız var. Dakar gibi!" yorumunda bulundu.

WRC2'de şampiyona mücadelesi veren Gus Greensmith'in kazasından dolayı bu etap da Rally1 araçlarının geçmesinin ardından kırmızı bayraklarla durduruldu. Hem Greensmith hem de co-pilot Jonas Andersson iyiydi ancak Anderson, kazadaki etkinin büyüklüğünden dolayı kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

7. etap (Monte Lerno)

Günün son etabı 49.9 kilometrelik Monte Lerno'ydu ve bu noktada yağmur etkisini oldukça artırmıştı. Rovanpera, bu zorlu koşullarda etabı ilk sırada tamamladı.

Islak ve kaygan koşullardaki güçlü sürüşleriyle bilinen Rovanpera, bu çetrefilli etapta zorlayarak bu rallideki ilk etap zaferine ulaştı. Rovanpera, bu zaferle genel klasmanda 7. sıradan 4. sıraya sıçradı.

Lappi, Rovanpera'nın 2.1 saniye gerisinde ikinci oldu. Fin pilot, bu etapta sol arka lastiğini patlatmasına rağmen etabı tamamlayabildi ve patlak lastiğe rağmen Ogier'den 6.8 saniye daha alarak günün sonunda sadece 0.1 saniye farkla genel klasman liderliğine yükseldi!

Lappi günün sonunda, "Daha fazla zorlamama gerek yoktu, 0.1 saniye yeterli! Etabı bitirebildiğim için mutluyum, çok çetrefilliydi ve sol arka lastiğimiz patlamıştı." dedi.

M-Sport'ta ise sorunlar devam etti. Tanak, günün son etabında su pompası sorunu yaşadı ve 32.9 saniye kaybetti. Loubet ise mekanik bir sorun yaşamasının ardından kaza yaptı.

Toyota'dan Evans ise etabın bitimine 7 km kala sağ ön lastiğini patlattı ve 42.7 saniye kaybetti.

WRC2 sınıfında Toksport Skoda'dan Sami Pajari, M-Sport'tan Adrien Fourmaux'un önünde lider.

Ali Türkkan WRC3'te neler yaptı?

Güne epey iyi başlayan ve klasmanında üçüncülüğe kadar yükselen Ali, yağmurlu geçen günde birçok etapta diğer ekiplerin de yaşadığı birçok şanssızlıkla boğuştu. Öğle arası öncesi bir taban hasarı nedeniyle altıncılığa düşen temsilcimiz, son etapta da bir su birikintisinden geçerken aracına hasar verdi.

Oldukça kırıcı ve zorlu geçen rallide her şeye rağmen yarın tekrar SuperRally yaparak etaplara dönecek olan Ali Türkkan'a başarılar diliyoruz!

Rally1 cuma günü etap galipleri

2. etap : S. Ogier



3. etap: T. Katsuta

4. etap : S. Ogier

5. etap : E. Lappi

6. etap : T. Neuville

7. etap : K. Rovanperä

Sardunya Rallisi - 7. etabın ardından genel klasman:

Pilot Takım Zaman/Fark 1 E. Lappi Hyundai 1:31'48"8 2 S. Ogier Toyota +0.1 3 T. Neuville Hyundai +18.6 4 K. Rovanperä Toyota +46.1 5 T. Katsuta Toyota +47.4 6 E. Evans Toyota +1:05.6 7 O. Tänak M-Sport Ford +1:09.8