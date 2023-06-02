Eski Williams teknik direktörü, Hyundai'ye nasıl bir katkı yapacak?

Rally1 dönemine istediği açılışı yapamayan ve yeni kuralların ikinci yılında da şampiyonluk savaşından uzak kalan Hyundai, bu sorunları çözmek için sezon başında yeniden yapılanmaya gitti.

Geçen yıl geçici olarak takımın başında bulunan Julien Moncet'i takım patronluğuna yükseltmeyen takımın tercihi Formula 1'den tanıdığımız Cyril Abiteboul olurken, teknik alanda da birtakım değişiklikler mevcut.

En önemli değişiklik hiç şüphesiz ki yine Formula 1'den bir transfer yapılması: eski Williams teknik direktörü François-Xavier Demaison!

Uzun yıllar Volkswagen'de çalıştığı için ralli dünyasını oldukça yakından tanıyan Demaison, 1 Haziran itibariyle takıma katılacak ve takımın teknoloji devi Christian Loriaux ile yakından çalışacak.

Demaison'ın takıma gelişiyle ilgili DirtFish'e konuşan Abiteboul, üst yönetimi teknik alana büyük bir transfer için "zorladığını" itiraf ediyor!

Abiteboul, "F-X'i yapılanmamızda yıllardır bulunmayan teknik direktörlük gibi belirgin bir pozisyona getirdik, nitekim Christian bu unvanı taşımıyordu, sadece bir danışman pozisyonundaydı -ancak bunu değiştirmek zorundaydık."

"Christian şu anda Rally1 aracının program yöneticisi, dolayısıyla kendisinin teknoloji açısından aracın geliştirilmesi konusunda tam sorumluluk sahibi olması gerekiyor. F-X de teknik direktör olarak bu vizyona ve bu stratejiye uygun şekilde hareket etmemizi sağlayacak."

"F-X'in tek odak noktası Rally 1 olmayacak, nitekim bildiğiniz gibi Rally2'de de mücadele ediyoruz, ayrıca TCR (Touring) başta olmak üzere diğer müşteri programlarımız da mevcut." dedi.

"Kendisinin ilk önceliği aracı şu an olduğundan daha hızlı hale getirmek için Christian'la birlikte çalışmak olacak, nitekim şu an diğerlerinin (Toyota ve Ford) gerisindeyiz ve bunun sona ermesi gerekmekte." dedi.