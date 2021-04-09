2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti

Ostersund, Lulea ve Umea geleneksel WRC etkinliğinin yapılacağı düşünülen mekanlardandı.

İsveç Rallisinin CEO’su Glenn Olsson, Ostersund ve Lulea’nın etkinliğe ev sahipliği yapmak için oldukça iyi tekliflerde bulunduklarını ancak hissedarlar ile yapılan görüşmelerin ardından Umea’nın daha ilgi çekici bulunduğunu belirtti.

Konu hakkında konuşan Olsson, ‘’Bütün çalışanlar ve görevliler bu etkinlik için büyük efor sarf ediyorlar ve bu etkinliğe kendilerini adamış durumdalar. Dolayısıyla, İsveç Ralli’sinin Dünya şampiyonasındaki yerini koruyabildiğimiz için gururluyuz.’’ ifadelerini kullandı.

Bu mekan değişimi etkinliğin 1973’ten beri ilk defa Varmland dışında bir yerde yapılacağı anlamına da geliyor. Etkinliğin lokasyon değiştirmesindeki en büyük sebep hava koşulları. Son birkaç senedir yollar eskisi kadar buzlu ve karlı değildi. Bundan ötürü de etkinlik, kar yağma olasılığının daha yüksek olduğu kuzey bölgelere taşındı. Bu sezonun İsveç Rallisi, sezon öncesi Covid-19 salgını yüzünden ertelenmiş ve yerine Arktik Ralli’si yapılmıştı.

FIA’nın Ralli direktörü Yves Matton, geçen senelerdeki koşullara bakıldığında ve geçen senenin rallisinde yaşadıkları zorlukların ardından daha kuzeye gitmelerinin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.