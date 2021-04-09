2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti
2022 İsveç Rallisi, kar yağışı açısından daha güvenilir bir konuma taşındı. Etkinlik, yapılması planlanan orijinal yer olan Varmland’ın 800km daha kuzey doğusunda yapılacak.
Ostersund, Lulea ve Umea geleneksel WRC etkinliğinin yapılacağı düşünülen mekanlardandı.
İsveç Rallisinin CEO’su Glenn Olsson, Ostersund ve Lulea’nın etkinliğe ev sahipliği yapmak için oldukça iyi tekliflerde bulunduklarını ancak hissedarlar ile yapılan görüşmelerin ardından Umea’nın daha ilgi çekici bulunduğunu belirtti.
Konu hakkında konuşan Olsson, ‘’Bütün çalışanlar ve görevliler bu etkinlik için büyük efor sarf ediyorlar ve bu etkinliğe kendilerini adamış durumdalar. Dolayısıyla, İsveç Ralli’sinin Dünya şampiyonasındaki yerini koruyabildiğimiz için gururluyuz.’’ ifadelerini kullandı.
Bu mekan değişimi etkinliğin 1973’ten beri ilk defa Varmland dışında bir yerde yapılacağı anlamına da geliyor. Etkinliğin lokasyon değiştirmesindeki en büyük sebep hava koşulları. Son birkaç senedir yollar eskisi kadar buzlu ve karlı değildi. Bundan ötürü de etkinlik, kar yağma olasılığının daha yüksek olduğu kuzey bölgelere taşındı. Bu sezonun İsveç Rallisi, sezon öncesi Covid-19 salgını yüzünden ertelenmiş ve yerine Arktik Ralli’si yapılmıştı.
FIA’nın Ralli direktörü Yves Matton, geçen senelerdeki koşullara bakıldığında ve geçen senenin rallisinde yaşadıkları zorlukların ardından daha kuzeye gitmelerinin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Matton konu hakkında şunları söyledi: ‘’Öncelikle bütün İsveç Ralli organizatörlerine lokasyon için farklı alternatifler bulup gelecek sezonki rallinin Umea’da yapılmasını sağladıkları ve rallinin geleceğini güvence altına aldıkları için teşekkür etmek istiyorum.’’
‘’Bir kar rallisi için hayal ettiğimiz koşulların sağlanabileceği bir lokasyon seçtik.’’
Bu gelişmelere rağmen İsveç Ralli’sinin temsilcileri, WRC organizatörleri ile sadece 1 senelik bir anlaşma imzaladı. Rallinin CEO’su Olsson ise gelecek haftalarda daha uzun süreçli bir anlaşma imzalanacağından emin olduğunu söylerken, WRC organizatörlerinden Simon Larkin’de buna katıldığını belirtti.
Larkin, ‘’Kış etkinlikleri bu şampiyonanın en büyük zorluklarından biri ve İsveç, bu şampiyona başladığından beri kış rallilerinin en önemli temsilcilerinden. Bu etkinlikten hem pist üstünde hem pist dışında çok büyük beklentilerimiz var ve bu beklentileri gerçeğe dönüştürmek için çok çalışmalıyız. Varmland, 1973’ten bu yana etkinliğe mükemmel bir biçimde ev sahipliği yapmıştı ve oradaki görevli ve takipçilere teşekkürlerimi sunuyorum.’’ ifadelerini kullandı.
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|Editör
|Jason Craig