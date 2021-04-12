WRC
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
20 May
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Estonya Rallisi
15 Tem
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
29 Tem
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Belçika Rallisi
13 Ağu
Sıradaki Etkinlik
122 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
19 Ağu
İptal edildi
R
WRC
Şili Rallisi
09 Eyl
İptal edildi
R
WRC
Yunanistan Rallisi
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İspanya Rallisi
14 Eki
Sıradaki Etkinlik
184 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / 2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti
WRC / Haberler

Rusya ve Hindistan, WRC takımlarının ziyaret etmek istediği ülkeler arasında

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

FIA ralli direktörü Yves Matton’a göre, Hindistan ve Rusya, Dünya Ralli Şampiyonası takımlarının yakın gelecekte bulunmak istediği ülkeler arasında yer alıyor.

Rusya ve Hindistan, WRC takımlarının ziyaret etmek istediği ülkeler arasında

WRC üreticileri hem Rusya hem de Hindistan’ı kullanılmaya uygun, el değmemiş pazarlar olarak görüyorlar ve WRC Promoter, FIA ve takımların arasındaki konuşmalardan, bu ülkelerin gelecek takvimlere ekleneceğini düşünülüyor.

Bu konu, uzun süredir ortadaydı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de takvime eklenmesi hedeflenen ülkeler arasında yer alıyordu.

Autosport’a konuşan Matton, ‘’FIA tarafından desteklenen WRC Promoter, ulusal spor otoriteleriyle çalışıyor ve dünya çapındaki etkinlik organizatörlerine fırsatlar sunuyor.’’

‘’WRC, çeşitlilik ve yerel koşullardan en iyisini çıkarma konusu üzerinde çalışıyor, bu yüzden dünya çapından yenilikçi teklifler almaya devam edeceğiz. Stratejimiz hâlâ küresel bir ayakizi oluşturmak.’’

‘’Bu küresel yaklaşım sadece FIA’nın hedeflediği bir şey değil, üreticiler de bunu istiyor. Çin’e, Kuzey Amerika’ya, Rusya’ya ve gelecekte Hindistan gibi ülkelere gitmek istiyorlar.’’ dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

2010’dan beri ilk kez takvimde yer alması beklenen, Toyota’nın evi Japonya için hâlâ çalışmalar var.

Çin ise  WRC’yi ilk defa 2016 yılında ağırlamaya hazırlanıyordu ancak kötü hava koşullarının yolları bozmasından dolayı etkinlik iptal edilmişti.

WRC, Amerika’ya en son, 1998 yılında Ford’un evinde yaptığı etkinlikle uğramıştı.

M-Sport Ford takım patronu Richard Millener, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Yeni etkinlikleri, yeni ülkelerde gerçekleştirmek her zaman önemlidir.’’

‘’Bulunduğumuz yerde duramayız, eğer spor gelişip evriliyorsa, biz de yeni yatırımlar ve yeni seyirciler sağladığımızdan emin olmalıyız.’’

‘’[Gideceğimiz yer] potansiyele ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı gerçekleştirebilecek bir altyapıya sahip olmalı.  Ancak her zaman yeni pazarlar deneyip, sporun ulaştığı menzili genişletmeye açık ve istekliyiz.’’

‘’Sadece Avrupa’da yarışsaydık bu bir dünya şampiyonası olmazdı. Bu yüzden, uzak mesafe etkinlikler sporda bütünleyici bir etkiye sahip.’’

‘’Tabii ki bu etkinlikleri bütçeye en uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlamak konusunda ince bir denge var ancak organizatörler, takımları desteklemenin bir yolunu bulacaklardır.’’

WRC, Estonya, Monza ve Ypres Ralli’leri gibi birçok yeni etkinliği, küresel pandemi nedeniyle takvime eklemişti.

Ancak, Matton’a göre, aşılamayla birlikte durum kontrol altına alınmaya başlanacağı zaman, FIA ve WRC Promoter ‘’geleneksel seçim prosedürüne’’ geri dönecek.

‘’Bu durum dolayısıyla, geçmişe kıyasla daha açık görüşlü, yaratıcı ve uyum sağlayıcı olmaya çalıştık.’’

‘’Etkinlikleri organize ediş şeklimizde değişik şeyler denedik ve bu bize daha yenilikçi ve ileri görüşlü olma şansı tanıdı.’’

‘’Bu tecrübe ve yeni süreçler, bu zaman zarfında, Dünya Ralli Şampiyonası takvimini hazırlarken daha esnek ve etkili bir yaklaşım almamızı sağladı.’’

paylaşım
yorumlar
2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti

Önceki haber

2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör Jason Craig

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

4s
2
Formula 1

Alpine: ‘’Bahreyn GP, F1 aracının zayıflıklarını ortaya çıkardı’’

29 dk
3
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

21s
4
Formula 1

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

21s
5
Formula 1

Berger: "Ferrari her zaman geri dönmeyi başarır"

7s
Son Haberler
Rusya ve Hindistan, WRC takımlarının ziyaret etmek istediği ülkeler arasında
WRC

Rusya ve Hindistan, WRC takımlarının ziyaret etmek istediği ülkeler arasında

59dk
2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti
WRC

2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti

9 Nis 2021
Tanak: ‘’Hyundai, Hırvatistan Rallisi’nde tam potansiyelinde olacak’'
WRC

Tanak: ‘’Hyundai, Hırvatistan Rallisi’nde tam potansiyelinde olacak’'

7 Nis 2021
WRC’nin hibrit teknolojisine yönelmesi, M-Sport’un yakın geleceğini koruyacak
WRC

WRC’nin hibrit teknolojisine yönelmesi, M-Sport’un yakın geleceğini koruyacak

1 Nis 2021
Hyundai: "Hibrit kuralları WRC'yi 'güvenilir bir platform' haline getirdi"
WRC

Hyundai: "Hibrit kuralları WRC'yi 'güvenilir bir platform' haline getirdi"

31 Mar 2021
Son Videolar
Toyota Yaris WRC 2021 Çakıl Testi | Sébastien Ogier 04:47
WRC
20 Mar 2021

Toyota Yaris WRC 2021 Çakıl Testi | Sébastien Ogier

Arctic Finlandiya Rallisi: Güç Etabı özeti 01:51
WRC
28 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: Güç Etabı özeti

Arctic Finlandiya Rallisi: 9. etap özeti 01:51
WRC
28 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: 9. etap özeti

Arctic Finlandiya Rallisi: 6 - 8. etaplar özeti 01:51
WRC
27 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: 6 - 8. etaplar özeti

Arctic Finlandiya Rallisi: 3 - 5. etaplar özeti 01:51
WRC
27 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: 3 - 5. etaplar özeti

Daha fazlası
Jason Craig
2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti
WRC / Haberler

2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti

Tanak: ‘’Hyundai, Hırvatistan Rallisi’nde tam potansiyelinde olacak’'
WRC / Haberler

Tanak: ‘’Hyundai, Hırvatistan Rallisi’nde tam potansiyelinde olacak’'

Hyundai: "Hibrit kuralları WRC'yi 'güvenilir bir platform' haline getirdi"
WRC / Haberler

Hyundai: "Hibrit kuralları WRC'yi 'güvenilir bir platform' haline getirdi"

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Alpine: ‘’Bahreyn GP, F1 aracının zayıflıklarını ortaya çıkardı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine: ‘’Bahreyn GP, F1 aracının zayıflıklarını ortaya çıkardı’’

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Berger: "Ferrari her zaman geri dönmeyi başarır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Berger: "Ferrari her zaman geri dönmeyi başarır"

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

TOSFED, Bodrum Rallisi'nin ardından yaşanan olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR / Son dakika

TOSFED, Bodrum Rallisi'nin ardından yaşanan olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

Son Haberler

Rusya ve Hindistan, WRC takımlarının ziyaret etmek istediği ülkeler arasında
WRC WRC / Haberler

Rusya ve Hindistan, WRC takımlarının ziyaret etmek istediği ülkeler arasında

2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti
WRC WRC / Haberler

2022 İsveç Rallisi’nin lokasyonu değişti

Tanak: ‘’Hyundai, Hırvatistan Rallisi’nde tam potansiyelinde olacak’'
WRC WRC / Haberler

Tanak: ‘’Hyundai, Hırvatistan Rallisi’nde tam potansiyelinde olacak’'

WRC’nin hibrit teknolojisine yönelmesi, M-Sport’un yakın geleceğini koruyacak
WRC WRC / Son dakika

WRC’nin hibrit teknolojisine yönelmesi, M-Sport’un yakın geleceğini koruyacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.