Rusya ve Hindistan, WRC takımlarının ziyaret etmek istediği ülkeler arasında

WRC üreticileri hem Rusya hem de Hindistan’ı kullanılmaya uygun, el değmemiş pazarlar olarak görüyorlar ve WRC Promoter, FIA ve takımların arasındaki konuşmalardan, bu ülkelerin gelecek takvimlere ekleneceğini düşünülüyor.

Bu konu, uzun süredir ortadaydı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de takvime eklenmesi hedeflenen ülkeler arasında yer alıyordu.

Autosport’a konuşan Matton, ‘’FIA tarafından desteklenen WRC Promoter, ulusal spor otoriteleriyle çalışıyor ve dünya çapındaki etkinlik organizatörlerine fırsatlar sunuyor.’’

‘’WRC, çeşitlilik ve yerel koşullardan en iyisini çıkarma konusu üzerinde çalışıyor, bu yüzden dünya çapından yenilikçi teklifler almaya devam edeceğiz. Stratejimiz hâlâ küresel bir ayakizi oluşturmak.’’

‘’Bu küresel yaklaşım sadece FIA’nın hedeflediği bir şey değil, üreticiler de bunu istiyor. Çin’e, Kuzey Amerika’ya, Rusya’ya ve gelecekte Hindistan gibi ülkelere gitmek istiyorlar.’’ dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

2010’dan beri ilk kez takvimde yer alması beklenen, Toyota’nın evi Japonya için hâlâ çalışmalar var.

Çin ise WRC’yi ilk defa 2016 yılında ağırlamaya hazırlanıyordu ancak kötü hava koşullarının yolları bozmasından dolayı etkinlik iptal edilmişti.

WRC, Amerika’ya en son, 1998 yılında Ford’un evinde yaptığı etkinlikle uğramıştı.

M-Sport Ford takım patronu Richard Millener, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Yeni etkinlikleri, yeni ülkelerde gerçekleştirmek her zaman önemlidir.’’

‘’Bulunduğumuz yerde duramayız, eğer spor gelişip evriliyorsa, biz de yeni yatırımlar ve yeni seyirciler sağladığımızdan emin olmalıyız.’’

‘’[Gideceğimiz yer] potansiyele ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı gerçekleştirebilecek bir altyapıya sahip olmalı. Ancak her zaman yeni pazarlar deneyip, sporun ulaştığı menzili genişletmeye açık ve istekliyiz.’’

‘’Sadece Avrupa’da yarışsaydık bu bir dünya şampiyonası olmazdı. Bu yüzden, uzak mesafe etkinlikler sporda bütünleyici bir etkiye sahip.’’

‘’Tabii ki bu etkinlikleri bütçeye en uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlamak konusunda ince bir denge var ancak organizatörler, takımları desteklemenin bir yolunu bulacaklardır.’’

WRC, Estonya, Monza ve Ypres Ralli’leri gibi birçok yeni etkinliği, küresel pandemi nedeniyle takvime eklemişti.

Ancak, Matton’a göre, aşılamayla birlikte durum kontrol altına alınmaya başlanacağı zaman, FIA ve WRC Promoter ‘’geleneksel seçim prosedürüne’’ geri dönecek.

‘’Bu durum dolayısıyla, geçmişe kıyasla daha açık görüşlü, yaratıcı ve uyum sağlayıcı olmaya çalıştık.’’

‘’Etkinlikleri organize ediş şeklimizde değişik şeyler denedik ve bu bize daha yenilikçi ve ileri görüşlü olma şansı tanıdı.’’

‘’Bu tecrübe ve yeni süreçler, bu zaman zarfında, Dünya Ralli Şampiyonası takvimini hazırlarken daha esnek ve etkili bir yaklaşım almamızı sağladı.’’