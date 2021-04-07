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WRC / Haberler

Tanak: ‘’Hyundai, Hırvatistan Rallisi’nde tam potansiyelinde olacak’'

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Tanak, Hyundai'nin, Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki tam potansiyelini Hırvatistan Rallisi'nde göstereceğini söyledi.

Tanak: ‘’Hyundai, Hırvatistan Rallisi’nde tam potansiyelinde olacak’'

Tanak, Şubat’taki Finlandiya Rallisi’nde Hyundai ile daha ikinci WRC galibiyetini kazandı. Bu rallide Toyota Yaris’in pilotu Kalle Rovanpera’yı 17.5 saniye ile yenmeyi başardı.

Bu sonuç, onu puan sıralamalarında beşinciliğe yükseltti ama sonrasında bunun tersine Monte-Carlo Rallisi’nde 2 lastiğinin patlamasının ardından yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

Buna rağmen servis arasına dönebilen Tanak, 3 lastiği tamamen şişirilmemiş olduğundan kuralları çiğnemiş oldu ve bir ralli cezası aldı.

2019 Şampiyonu yaptığı yorumlarda yarış kazabilecek bir araç yapmaları için mühendislerine ekstra baskı uyguladığını belirtti.

Estonyalı pilot Autosport’a, i20 WRC aracının Hırvatistan’da büyük bir performans artışı göstereceğini ve bu gelişimin şüphesiz şampiyonanın sonuna kadar devam edeceğini söyledi. 

“Finlandiya’daki gibi, bir kış rallisi [koşullar sebebiyle] şampiyonaya özel yarışlardır ve bunlar genellikle aracın sezonun geri kalanında göstereceği performansın potansiyelini tam olarak yansıtmaz.”

“Tabii ki takım çok iyi bir iş çıkardı ve Toyota’yı Finlandiya yollarında yendikleri için kendinlerinden gurur duymalılar.”

“Finlandiya Rallisi’nin, Hırvatistan ya da sezonun geri kalanındaki rallilerle pek bir benzer yönü yok ama tabii ki de kendimizi daha da geliştirmek için sıkı çalışıyoruz.”

“Bu yıl şampiyonada asfalt yüzeydeki ralli sayısı daha fazla bu yüzden Hırvatistan’da iyi bir sonuç almak önemli olacak.”

Hırvatistan Rallisi'nin,  Almanya Rallisi’nden beri, ki onu da Tanak kazanmıştı, saf asfaltta yapılacak ilk WRC yarışı oluşu ve COVID-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle testlerin kısa kesilmesi sebebiyle Tanak, bu hafta sonu Sanremo Rallisi’ne katılacak.

Özel olarak düzenlenen bu etkinliğe Thierry Neuville ve Pierre-Louis Loubet de katılacak.

Tanak, "COVID döneminde testlerimiz çok kısıtlıydı, bu yüzden araçta yapabileceğimiz her kilometre çok önemli."

“Sanremo'nun özellikleri Hırvatistan'a pek benzemiyor. Bu yüzden çoğunlukla asfalt hissine alışmakla ilgileneceğim." dedi.

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Editör Jason Craig

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