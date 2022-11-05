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WEC / Bahreyn Haberler

WEC, Bahreyn çaylak testi katılımcı listesini açıkladı -Piquet ve Correa listede yer aldılar

FIA, Bahreyn 6 Saat mücadelesinin ardından düzenlenecek çaylak testinin katılımcı listesini açıkladı. Nelson Piquet Junior ve Juan Manuel Correa listede yer aldılar.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
WEC, Bahreyn çaylak testi katılımcı listesini açıkladı -Piquet ve Correa listede yer aldılar
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13 Kasım'da Bahreyn'de gerçekleştirilecek testin tam katılımcı listesi yavaş yavaş şekilleniyor, listede alışık olduğumuz isimlerin yanı sıra sürpriz isimler de var.

#22 United Autosport'a ait Oreca 07 LMP2 aracının direksiyonuna geçmeye hazırlanan, 2014/15 şampiyonu Piquet Jr'a Daniel Schneider ile Andy Meyrick eşlik edecek. #23 United Autosport direksiyonuna içe Avustralyalı iki sürücü, Yasser Shahin ve Garnet Patterson geçecek.

Gelecek sezon United Autosport ile European Le Mans Series'te yarışmaya hazırlanan Piquet-Schneider-Meyrick üçlüsü, yeni takımlarının onlara sağladığı bu avantajdan da faydalanacaklar.

Listede yer alan bir diğer isim ise 23 yaşındaki Correa. Geçen seneyi Formula 3'te geçiren ve Zandvoort'ta podyuma çıkan Amerikalı sürücü, geçen ay gerçekleşen ve takımını galibiyete taşıdığı  ELMS Portekiz yarışının ardından Prema ile test yapma imkanı yakalayacak.

Correa'ya bir diğer genç sürücü Tijmen van der Helm eşlik edecek.

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Juan Manuel Correa, Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Juan Manuel Correa, Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg

Photo by: Eric Le Galliot

Diğer yandan Antonio Fuoco, Ferrari fabrika takımıyla GTE Pro'daki ilk sezonunu tamamlamasının ardından AF Corse'un Oreca 07'sini deneyecek. Fuoco, Ferrari'nin 2023 yılında devreye girecek hypercar programında yer almak için yarışan birkaç sürücüden biri.

Bu arada Ben Keating de gelecek sezon GTE Am'da mücadele edeceği Corvette direksiyonuna ilk kez geçecek ve Corvette C8.R'ı sürmek için ilk şansını elde edecek.

İlginç bir şekilde, Nick Tandy de Porsche'ye geri dönmek için takımdan ayrılacak olmasına rağmen çaylak testinde Corvette için piste çıkacak.

Gümüş lisans sahibi Nicolas Varrone ve Axcil Jefferies de Corvette için teste çıkacak diğer isimler. İki isimden birinin Keating ve Nicky Catsburg ile birlikte 2023 kadrosundaki üçüncü koltuğa geçmesi bekleniyor.

Son olarak, WEC tarafından teste katılmak üzere dört sürücü seçildi ve bu sürücülerin her biri kendilerine tahsis edilen sınıfın şampiyonluk kazanan aracında en az 30 tur atacak.

Richard Mille LMP2 sürücüsü Lilou Wadoux, şampiyonayı kimin kazanacağına bağlı olarak Hypercar bölümünde Toyota ya da Alpine için teste çıkacak. Lorenzo Colombo kazanan GTE Pro aracını test edecek, Doriane Pin ve Finn Gehrsitz ise sırasıyla LMP2 ve GTE Am makinelerinde şans bulacak.

Alpine, şampiyonluğu kazanması halinde Wadoux'yu çalıştırma yükümlülüğü dışında çaylak testi için şu ana kadar herhangi bir sürücü açıklamazken, Toyota'nın tüm sezon ekibinden Mike Conway, Sebastien Buemi ve Jose Maria Lopez görev yapacak.

Bahreyn WEC çaylak test kadrosu

Team

Car

Driver 1

Driver 2

Driver 3

Driver 4

Hypercar

 

 

 

 

 

TOYOTA 

Toyota GR010 - Hybrid

Mike Conway (GBR)

Jose Maria Lopez (ARG)

Sebastien Buemi (CHE)

-

TOYOTA 

Toyota GR010 - Hybrid

Sebastien Buemi (CHE)

Lilou Wadoux (FRA)*

-

-

ALPINE 

Alpine A480 - Gibson

Matthieu Vaxiviere (FRA)

Lilou Wadoux (FRA)*

TBA

-

PEUGEOT

Peugeot 9X8

Mikkel Jensen (DNK)

Stoffel Vandoorne (BEL)

-

-

PEUGEOT 

Peugeot 9X8

Nico Müller (CHE)

Yann Ehrlacher (FRA)

Maximilian Günther (DEU)

Malthe Jakobsen (DNK)

LMP2

          

RICHARD MILLE

Oreca 07 - Gibson

TBA

TBA

TBA

-

PREMA 

Oreca 07 - Gibson

Juan Manuel Correa (USA)

Tijmen van der Helm (NLD)

-

-

VECTOR SPORT

Oreca 07 - Gibson

Ryan Cullen (GBR)

Frederick Lubin (GBR)°

-

-

UNITED AUTOSPORTS 

Oreca 07 - Gibson

Daniel Schneider (BRA)

Nelson Piquet (BRA)

Andy Meyrick (GBR)

-

UNITED AUTOSPORTS 

Oreca 07 - Gibson

Yasser Shahin (AUS)

Garnet Patterson (AUS)

-

-

JOTA

Oreca 07 - Gibson

TBA

TBA

TBA

-

WRT

Oreca 07 - Gibson

TBA

TBA

TBA

  

JOTA

Oreca 07 - Gibson

Doriane Pin (FRA)*

TBA

TBA

-

ARC BRATISLAVA

Oreca 07 - Gibson

Miroslav Konopka (SVK)

Matej Konopka (SVK)°

-

-

ALGARVE PRO RACING

Oreca 07 - Gibson

Filip Ugran (ROM)

Mahaver Raghunathan (IND)

Kyffin Simpson (USA)

Fred Poordad (USA)

AF CORSE

Oreca 07 - Gibson

Antonio Fuoco (ITA)

Timur Boguslavskiy (RAF)

-

-

LMGTE Pro

          

AF CORSE

Ferrari 488 GTE EVO

Lorenzo Colombo (ITA)*

TBA

-

-

CORVETTE RACING

Chevrolet Corvette C8.R

Ben Keating (USA)

Nicolas Varrone (ARG)

Axcil Jefferies (ZWE)

Nick Tandy (GBR)

PORSCHE GT TEAM

Porsche 911 RSR - 19

Lorenzo Colombo (ITA)*

TBA

-

-

LMGTE Am

          

TF SPORT

Aston Martin Vantage AMR

Finn Gehrsitz (DEU)°/*

Ryan Hardwick (USA)

-

-

TEAM PROJECT 1

Porsche 911 RSR - 19

Maxime Oosten (NLD)

TBA

-

-

NORTHWEST AMR

Aston Martin Vantage AMR

Jonathan Hoggard (GBR)

Patrick Gallagher (USA)

Indy Dontje (NLD)

Lorcan Hanafin (GBR)
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