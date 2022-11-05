Lamborghini, LMDh ortağı olarak Iron Lynx'i seçti

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İki seride de Iron Lynx ile ortaklık kurmaya hazırlanan Lamborghini, henüz ne aracının ismini, ne de toplam kaç araçla mücadele edeceğini açıklamış değil.

Ferrari ile ortaklığını bitirmeye hazırlanan Iron Lynx, an itibariyle WEC, European Le Mans Series ve GT World Challenge Europe gibi serilerde mücadele etmekte.

Gelecek sezon güncellenmiş Lamborghini Huracan Evo2 GT3'e geçmeye hazırlanan takım, GTWCE Endurance ve dört IMSA yarışında bizzat Iron Lynx ismiyle mücadele edecekler.

Iron Lynx ile tek koltuklu yarışların güçlü ismi Prema arasındaki işbirliği, iki şirketin Deborah Mayer'in sahibi olduğu DC Racing Solutions çatısı altında birleşmesinin ardından Lamborghini programında da devam edecek.

Bu sezon ilk kez spor araba yarışlarına katılan Prema, WEC ve ELMS'de Oreca 07 Gibson ile LMP2 sınıfında boy gösterdi, hatta bununla da kalmayıp ELMS şampiyonluğuna ulaştı!

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, "LMDh klasmanında yarışma niyetimizi açıkladığımızdan bu yana Iron Lynx'in böylesine önemli bir adım atabilmek için doğru ortak olduğu açıkça ortadaydı."

"Takımdaki herkese Lamborghini ailesine hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum; Iron Lynx yıllar içinde -tıpkı Lamborghini motor sporları departmanı gibi- hızlı, güçlü ve başarılı bir organizasyon olduğunu kanıtladı." dedi.

Duyuru, Iron Lynx'in Michelle Gatting ve Doriane Pin ile yarıştığı Portimao'daki Lamborghini Super Trofeo büyük finallerinde yapıldı.

Lamborghini Motorsport patronu Giorgio Sanna ise, "Iron Lynx ile olan ortaklığımızdan son derece gurur duyuyorum."

"Lamborghini Squadra Corse gibi genç bir ekipler, bizim gibi yıllar içinde katlanarak büyüdüler ve 2018'de Super Trofeo'da bizimle birlikte ilk çıkışlarını yaptıktan sonra dünya çapında GT yarışlarında bir aktör haline geldiler."

"Şimdi yeniden ortaklık kurma fırsatı bulduk, birlikte daha güçlü, daha olgun bir duruş sergileyebilmek ve büyük hedefler belirlemek için çaba göstereceğiz.

"GT programlarından LMDh'ye kadar üç İtalyan kuruluşunun mükemmelliğini bir araya getirirken, Iron Lynx aracılığıyla Prema Engineering ile teknik bir ortaklık kurduk ve birlikte harika sonuçlar elde etmeyi görev edindik." dedi.

Lamborghini bu yılın başlarında araca tamamen yeni bir çift turbolu V8'in güç vereceğini ve Fransız şasi departmanında Ligier Automotive ile birlikte çalışacaklarını duyurmuştu.

Geliştirme çalışmaları, Lamborghini fabrika sürücüleri Mirko Bortolotti ve Andrea Caldarelli tarafından yürütülecek.