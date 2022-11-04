Vandoorne ve Gunther, Bahreyn çaylak testinde Peugeot direksiyonuna geçecekler

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Peugeot'un açıkladığı dört sürücülük listede yer alan Vandoorne ve Gunther, 13 Kasım'da gerçekleştirilecek beş saatlik testte yeni 9X8'in direksiyonuna geçecekler.

Açıklama, son FE şampiyonu Vandoorne ile üç kez yarış galibi Gunther'in DS ve Maserati ile anlaşmasının ardından geldi -iki firma da Peugeot ile aynı grubun bir parçası.

Dört sürücülük listeyi tamamlayan isimler ise iki kez WTCR şampiyonu Yann Ehrlacher ile 19 yaşındaki Malthe Jakobsen. LMP3 sınıfında European Le Mans Series şampiyonluğuna ulaşan Jakobsen, bu başarısının ardından ilk kez bir hypercar aracını test edecek.

Geçmişte SMP Racing ekibinin bir parçası olarak LMP1 sınıfında mücadele etme fırsatı yakalayan Vandoorne, geçtiğimiz sezon ise JOTA Sport ile LMP2 sınıfında tam sezon yarışmıştı.

Vandoorne, "Daha önce dayanıklılık yarışlarında piste çıkma ve hem LMP1, hem LMP2 araçlarıyla Le Mans 24 Saat'te mücadele etme fırsatım oldu."

"Hypercar sınıfı çok sayıda büyük üreticinin ilgisini çekti, bu da şampiyonayı çok heyecanlı hale getirecek. Peugeot da dayanıklılık yarışlarında her zaman ikonik otomobiller üretmiş bir marka."

"Tek koltuklu serilere geçiş yaptığım dönemki 908'i çok iyi hatırlıyorum. Günümüzde ise 9X8'in benzersiz konsepti herkesin yeniden Peugeot hakkında konuşmasını sağlıyor."

"Bir simülatör seansı sırasında araçla biraz haşır neşir oldum ve bu vesileyle aracın sahip olduğu çeşitli sistemleri de öğrenmeye başladım. Formula E ile bazı benzerlikler olsa bile, kesinlikle çok farklı bir deneyim olacak!" dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, Maximilian Gunther, BMW I Andretti Motorsports Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Beş saatlik testte Vandoorne'un #93 Peugeot'a geçmesi bekleniyor. Aracı hazırlamak amacıyla ilk turlarda 9X8'in direksiyonunda Mikkel Jensen yer alacak.

Diğer üç isim ise #94 Peugeot direksiyonunda olacaklar. Bu isimlere yeni Peugeot sürücüsü Nico Muller eşlik edecek.

Test, 2023 sezonundan itibaren Maserati'de Edoardo Mortara'nın takım arkadaşı olmaya hazırlanan eski BMW ve Nissan sürücüsü Gunther için ilk WEC tecrübesi olacak.

Ehrlacher'in çaylak kadrosuna katılması ise geleceği belirsizlik içinde olan WTCR'nin Bahreyn'de ilk kez bir WEC yarışının destek serisi olarak düzenlenecek olmasının bir getirisi.