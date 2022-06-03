Toyota, WEC için yeni bir Le-Mans Hypercar üretmeyi düşünüyor

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Japon üretici, ikinci bir LMH aracını homologe etmesine izin veren mevcut düzenlemelerden yararlanmak istiyor.

Kaynaklar, Japon üreticinin geçtiğimiz yıl tanıtılan GR010 HYBRID aracının bir sonraki versiyonunun tasarımında zaten ilerlediğini açıkladılar ancak yeni aracın, 2023'te mi yoksa 2024'te mi tanıtılacağı bilinmiyor.

Toyota, politikası gereği planları hakkında yorum yapmadı: 2022 için GR010 lastik ebatlarını değiştirdiğini de bu yılın Şubat ayına kadar doğrulamayı reddetmişti.

Toyota Gazoo Racing Europe'dan bir konuşmacı şunları söyledi: "2023 programımızı, aracımızın detayları da dahil olmak üzere mevcut sezon bittikten sonra paylaşacağız."

14 inç Michelin lastiklerinden sonra, ön lastiklerin 13.5 inç ve arka lastiklerin 15 inç olmasının nedeni, Toyota'nın neden yeni bir araç üretmeyi düşündüğüne dair fikir veriyor.

Teknik direktör Pascal Vasselon, LMH'ler için hem minimum ağırlık hem de maksimum güç değerlerinin düşürüldüğü kural değişikliklerinin, LMH'deki iki lastik seçeneğinden ikincisine geçişe imkan sağladığını açıkladı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR0110 Hybrid Hypercar of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota Racing

Ağırlığın 1100'den 1030 kg'a düşürülmesi, Toyota'nın daha geniş ön Michelin'leri çalıştırmanın avantajından yararlanmak için gerekli olan ağırlık dağılımını sağlayamayacağı anlamına geliyordu.

Vasselon, "Minimum ağırlık Mayıs ayında 70 kg kadar düşürüldü ve deneme sürüşümüz Temmuz ayı için planlanmıştı. Yani aracımız tasarlanmış ve üretimdeydi."

"Ağırlık dağılımı kontrolden çıktı ve artık 14/14 lastiklere uymuyordu. Bu yüzden, ağırlık dağılımına bakarak doğru lastikleri doğru yere koymak için değiştirmek zorunda kaldık."

"En büyük sebep buydu." dedi.

Vasselon, GR010'un ön aks hibrit sisteminin devreye alma hızındaki artışın, değişiklik yapma kararı üzerindeki öneminin daha az olduğunu belirtti.

Bir LMH üreticisinin kurallara göre bir LMH tasarımı geliştirmesi için minimum imkanları var.

Yarışmaya başladıktan sonraki performans değişiklikleri de beş alan ile sınırlı.

Toyota, ilk lastik seçimlerini değiştiremeyecek.

Bu yıl yapılan kural değişikliği, sadece 2022 öncesinde homologe edilen araçların 14/14 kombinasyonuyla yarışabileceği anlamına geliyor.

Bu, gelecek ay Monza'da WEC'e gelecek Peugeot'un 9x8 aracı ile yaptığı bir seçim.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Hypercar of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

Üretici bir hibrit seçerse, kurallar gereği bir LMH prototipinin bir ön aks motor jeneratör ünitesini çalıştırması gerektiği için, Toyota'nın arka aks hibritli bir LMH üretme imkanı da yok.

Eğer yol aracında varsa, yalnızca o zaman LMH aracının arkasında bir MGU bulunmasına izin veriliyor.

2023 sezonu için yeni bir Toyota LMH'nin tanıtımı, araca en az üç yıllık bir kullanım ömrü sağlayacak.

Bu kategori 2025'in sonuna kadar geçerli ancak 2027'nin sonuna kadar uzatılması olası görünüyor.